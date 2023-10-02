Владимир Путин поручил проработать запуск авиарейсов в Саров Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Президент России Владимир Путин поручил проработать запуск авиарейсов в Саров. Соответствующий перечень поручений опубликован на сайте президента.

Напомним, в сентябре этого года в ходе встречи Владимира Путина с молодыми учёными в Сарове было озвучено предложение вынести аэропорт с территории закрытого административно-территориального образования.

Согласно поручению, предложения по организации рейсов в аэропорт Миус в Сарове разработают правительство РФ, "Росатом", ФСБ и правительство Нижегородской области.

Отмечается, что полеты планируется организовать в интересах Всероссийского научно-исследовательного института экспериментальной физики, Национального центра физики и математики Госкорпорации "Росатом" и паломническо-туристического кластера "Арзамас – Дивеево – Саров".

Разработанные предложения должны быть предоставлены до 15 декабря 2023 года.

Ответственными за выполнение поручения назначены председатель правительства РФ Михаил Мишустин, гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев, директор ФСБ Александр Бортников и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.