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Культура и отдых

Выставка собак и кошек "Зоомир-2023" в Нижнем Новгороде

23 октября 2023 14:58  [76] Культура и отдых

В эти выходные - 21 и 22 октября - в павильонах Нижегородской ярмарки прошла традиционная специализированная выставка "Зоомир".

Нижегородцы смогли увидеть лучших представителей совершенно разных пород: американская акита, кавалер кинг чарльз спаниель, ризеншнауцер, тибетский мастиф, чау чау, японский хин, бульдог и французский бульдог, пудель, цвергшнауцер, немецкий дог, сиба, немецкий шпиц - и других.

А для любителей котиков была представлена выставка-продажа котят.

Фото: Александр Воложанин, НИА "Нижний Новгород"

Выставка Зоомир-2023
Выставка Зоомир-2023
Выставка Зоомир-2023
Выставка Зоомир-2023
Выставка Зоомир-2023
Выставка Зоомир-2023
Выставка Зоомир-2023
Выставка Зоомир-2023
Выставка Зоомир-2023
Выставка Зоомир-2023
Выставка Зоомир-2023
Выставка Зоомир-2023
Выставка Зоомир-2023
Выставка Зоомир-2023
Выставка Зоомир-2023
Выставка Зоомир-2023
Выставка Зоомир-2023
Выставка Зоомир-2023
Выставка Зоомир-2023
Выставка Зоомир-2023
Выставка Зоомир-2023
Выставка Зоомир-2023
Выставка Зоомир-2023
Выставка Зоомир-2023
Выставка Зоомир-2023

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Теги:
Выставка Животные
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Фоторепортажи
Выставка собак и кошек Зоомир-2023 в Нижнем Новгороде
23 октября 2023 14:58Выставка собак и кошек "Зоомир-2023" в Нижнем Новгороде
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