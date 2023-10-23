Выставка собак и кошек "Зоомир-2023" в Нижнем Новгороде Культура и отдых

В эти выходные - 21 и 22 октября - в павильонах Нижегородской ярмарки прошла традиционная специализированная выставка "Зоомир". Нижегородцы смогли увидеть лучших представителей совершенно разных пород: американская акита, кавалер кинг чарльз спаниель, ризеншнауцер, тибетский мастиф, чау чау, японский хин, бульдог и французский бульдог, пудель, цвергшнауцер, немецкий дог, сиба, немецкий шпиц - и других. А для любителей котиков была представлена выставка-продажа котят. Фото: Александр Воложанин, НИА "Нижний Новгород"

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