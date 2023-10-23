Объем безналичных платежей в Нижегородской области в I полугодии 2023 года вырос на 22% Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Объем безналичных платежей в Нижегородской области в I полугодии 2023 года вырос на 22%. Об этом сообщили в пресс-службе Волго-Вятского ГУ Банка России.

Согласно информации, в январе-июне текущего года в регионе с использованием банковских карт было совершено 620,7 млн операций (+16%) на общую сумму 681,6 млрд рублей (+15%).

В частности, 602,2 млн раз были оплачены товары и услуги (+17%). Общая сумма безналичных платежей составила 399,2 млрд рублей (+ 22%). Доля безналичных платежей в общем объеме операций с использованием банковских карт составила 97% по количеству, доля снятия наличных — 3%.

Так, в первом полугодии было совершено 18,5 млн снятий наличных, что на 8% ниже показателей 2022 года.

Средняя сумма операции по оплате товаров и услуг банковскими картами составила 663 рубля, по снятию наличных — 15,3 тыс. рублей.

По данным на 1 июля в Нижегородской области выпущено 7,8 млн платежных карт, что на 13% больше, чем в 2022 году. В среднем на каждого нижегородца приходится по 2 карты. Для оплаты товаров и услуг доступно более более 98 тысяч терминалов.

Ранее сообщалось, что Нижегородская область заняла 18 место в рейтинге регионов РФ по доходам населения.