Акция "Тепло из дома" стартовала в Нижегородской области Общество

Фото: Штаб общественной поддержки “Единой России”

23 октября в Нижнем Новгороде в Штабе общественной поддержки дан старт акции "Тепло из дома".

"Мы хотим объединить людей из разных сфер деятельности для поддержки наших военнослужащих. Акция состоит из двух этапов: мастер-классы по вязанию и пошиву изделий для "теплых" посылок в зону СВО нашим защитникам. Также будут проводиться регулярные занятия по изготовлению маскировочных сетей и окопных свечей, сбор и отправка гуманитарных грузов. Каждый, кто готов стать участником большого дела и готов помочь, может подключиться к нашей акции", - сообщил руководитель регионального исполнительного комитета "Единой России" Алексей Антонов.

В акции принимают участие сторонники партии, активисты регионального отделения "Молодой Гвардии", партпроекта "Женское движение Единой России", общественные организации.

Так, сегодня в Штабе прошел мастер-класс от "серебряных" волонтеров по вязанию теплых вещей, а также мастер-класс по изготовлению лангет и окопных свеч для участников СВО.

"Наши "серебряные" волонтеры не только показали молодому поколению технику вязания шерстяных носков и шарфов, но и вместе подготовили "теплые посылки из дома" нижегородским участникам спецоперации, передав им теплоту своих сердец и благодарность за их подвиг с пожеланиями сил, здоровья, Победы", - отметил заместитель руководителя Штаба Шамиль Мансуров.

"Мы принимаем теплые вещи, связанные своими руками, письма с теплыми пожеланиями, мясные и рыбные консервы, лекарства. Их можно приносить в Штаб до 30 ноября, - отметила председатель регионального общественного совета партпроекта "Женское движение Единой России" Лилия Ланская. - Ребятам очень важно чувствовать нашу поддержку и теплоту! Пока мы едины - мы непобедимы!".

Напомним, с самого начала спецоперации жители Нижегородской области оказывают поддержку военнослужащим, вынужденным переселенцам и жителям новых регионов.

В постоянном режиме ведется отправка грузов на Донбасс и для военнослужащих, и для мирного населения. На базе Штаба общественной поддержки и приемных партии продолжается сбор гуманитарной помощи.