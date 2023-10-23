Заплати налоги до 1 декабря
Владимир Путин поручил проработать запуск авиарейсов в Саров
Конкурс проектов в сфере народной дипломатии
Нижний Новгород появился на новой купюре в 1000 рублей
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
23 октября 2023 16:10  [84] Акция "Тепло из дома" стартовала в Нижегородской области
23 октября 2023 15:48  [95] Треть российских дорог разметят с помощью отходов стекла
23 октября 2023 13:10  [154] Участок улицы Пушкина перекроют до 31 октября
23 октября 2023 12:45  [158] Сильные осадки и гололедица ожидаются в Нижегородской области 23-24 октября
23 октября 2023 12:08  [162] День оказания бесплатной юрпомощи состоится в Нижегородской области 27 октября
23 октября 2023 11:40  [353] Владимир Путин поручил проработать запуск авиарейсов в Саров
23 октября 2023 11:14  [248] Нижегородцы тратят на продукты питания менее трети своих доходов
23 октября 2023 11:09  [173] Нижегородская область заняла 4 место в рейтинге научно-технологического развития
23 октября 2023 10:20  [182] Второй парк Нижнего Новгорода открылся в Китае
23 октября 2023 09:55  [195] Температура 0...-3° установится в Нижегородской области на этой неделе
Общество

Акция "Тепло из дома" стартовала в Нижегородской области

23 октября 2023 16:10  [84] Общество
Фото: Штаб общественной поддержки “Единой России”

Фото: Штаб общественной поддержки “Единой России”

23 октября в Нижнем Новгороде в Штабе общественной поддержки дан старт акции "Тепло из дома". 

"Мы хотим объединить людей из разных сфер деятельности для поддержки наших военнослужащих. Акция состоит из двух этапов: мастер-классы по вязанию и пошиву изделий для "теплых" посылок в зону СВО нашим защитникам. Также будут проводиться регулярные занятия по изготовлению маскировочных сетей и окопных свечей, сбор и отправка гуманитарных грузов. Каждый, кто готов стать участником большого дела и готов помочь, может подключиться к нашей акции", - сообщил руководитель регионального исполнительного комитета "Единой России" Алексей Антонов. 

В акции принимают участие сторонники партии, активисты регионального отделения "Молодой Гвардии", партпроекта "Женское движение Единой России", общественные организации. 

Так, сегодня в Штабе прошел мастер-класс от "серебряных" волонтеров по вязанию теплых вещей, а также мастер-класс по изготовлению лангет и окопных свеч для участников СВО. 

"Наши "серебряные" волонтеры не только показали молодому поколению технику вязания шерстяных носков и шарфов, но и вместе подготовили "теплые посылки из дома" нижегородским участникам спецоперации, передав им теплоту своих сердец и благодарность за их подвиг с пожеланиями сил, здоровья, Победы", - отметил заместитель руководителя Штаба Шамиль Мансуров.

"Мы принимаем теплые вещи, связанные своими руками, письма с теплыми пожеланиями, мясные и рыбные консервы, лекарства. Их можно приносить в Штаб до 30 ноября, - отметила председатель регионального общественного совета партпроекта "Женское движение Единой России" Лилия Ланская. - Ребятам очень важно чувствовать нашу поддержку и теплоту! Пока мы едины - мы непобедимы!".

Напомним, с самого начала спецоперации жители Нижегородской области оказывают поддержку военнослужащим, вынужденным переселенцам и жителям новых регионов. 

В постоянном режиме ведется отправка грузов на Донбасс и для военнослужащих, и для мирного населения. На базе Штаба общественной поддержки и  приемных партии продолжается сбор гуманитарной помощи. 

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Единая Россия СВО
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Выставка собак и кошек Зоомир-2023 в Нижнем Новгороде
23 октября 2023 14:58Выставка собак и кошек "Зоомир-2023" в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph