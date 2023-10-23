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Дорожные и коммунальные службы Нижнего Новгорода начали подготовку к снегопаду. Об этом сообщил глава города Юрий Шалабаев.
По словам мэра, идущий сейчас дождь к вечеру, при наступлении минусовой температуры, превратится в снег.
В связи с этим дорожные службы службы в вечернее время начнут обрабатывать противогололедными материалами спуски, подъемы, мосты и виадуки, а уже сейчас проходит откачка воды.
Ночью коммунальщики выполнят обработку дорог и остановочных павильонов.
Напомним, дождь, мокрый снег, снег и гололедица ожидаются в Нижегородской области 23-24 октября.
В целом на этой неделе в регионе установится температура 0...-3°.
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