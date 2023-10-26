День поставщика "Строительство и ЖКХ" собрал 120 нижегородских компаний Бизнес

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Представители 120 нижегородских предприятий приняли участие в Дне поставщика для компаний сферы строительства и ЖКХ. Мероприятие, прошедшее на площадке технопарка "Анкудиновский" стало заключительным из десяти тематических Дней, запланированных на этот год.

Встречи организуются областным центром "Мой бизнес" в рамках нацпроекта "МСП и и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".

В качестве заказчиков на мероприятии присутствовали "Теплоэнерго", Нижегородский водоканал, "ЕвроСибЭнерго-распределенная генерация" - филиал "Нижегородский", Выксунский металлургический завод, Борский силикатный завод, ГК "Волгаэнерго".

Они рассказали нижегородским предпринимателям о своих потребностях и о том, как принять участие в их программах закупок. Участники встречи смогли лично задать вопросы заказчикам в формате B2B-переговоров и обсудить варианты будущего сотрудничества.

Так, например, "Теплоэнерго" запланировало в 2024 году обновить более 130 км труб в рамках программ текущего и капитального ремонта и инвестиционной программы, а у Нижегородского водоканала на 2024 год также сформирована обширная инвестиционная программа, направленная, в первую очередь, на строительство, реконструкцию и модернизацию объектов водоснабжения и водоотведения. Общий запланированный объём инвестиций – более 17,7 млрд рублей. Компаниям нужны сильные и надёжные партнёры, которые гарантируют качество и сроки.

Генеральный директор АО "Теплоэнерго" Илья Халтурин подчеркнул, что государство даёт возможность профинансировать комплексное обновление коммунальной инфраструктуры, и эта возможность позволяет предприятиям малого и среднего бизнеса принять участие в крупных и ответственных проектах, обеспечив качественное выполнение работ и своевременные поставки материалов и оборудования.

"Работы хватит всем", - прокомментировал он.

"Наша компания работает в отрасли энергетики и ЖКХ. Мы обеспечиваем теплом и электроэнергией Автозаводский и часть Ленинского районов. К подбору поставщика - особые требования. Мы заинтересованы в сотрудничестве с ответственными и надежными компаниями. От их работы напрямую зависит качество услуг, которое мы оказываем нижегородцем. Прекрасно, что министерство промышленности проводит такие мероприятия, потому что это позволяет бизнесу рассказать о своих потребностях и найти новых надежных партнеров", – рассказал генеральный директор ГК "Волгаэнерго" Виталий Гаврюшенко.

Кроме того, на Дне поставщика состоялась питч-сессия, на которой 12 производителей продемонстрировали потенциальным заказчикам свою продукцию и потенциальные возможности: ООО "Логопром" (услуги в сфере проектной логистики и грузоперевозок), ООО "Азов" (производство аппаратов для электрохимической обработки воды), ООО "Первый Бит" (услуги в сфере автоматизации процессов на базе 1С), ООО "Ирбиком" (производство оборудования для энергосбережения), ООО "Лазер-НН Металлообработка" (производство металлоизделий), ООО "Шпунтовые Технологии Поволжье" (проектирование шпунтовых ограждений и буронабивных свай), ООО "БИМ" (электромонтажные работы), ООО "ММТ" (услуги в сфере землеустройства), нижегородский филиал АО "СОГАЗ" (услуги в сфере страхования), ООО "ПФЦОП" (торговля продуктами питания), ООО "Завод Паскаль" (производство кабельных лотков), ОАО "Керма" (производство облицовочного кирпича).

Напомним, обо всех мерах поддержки бизнеса можно узнать в центре "Мой бизнес", открытом в рамках нацпроекта "МСП". На базе центра работает горячая линия "Мой бизнес": 8 (800) 301-29-94 (звонок бесплатный).