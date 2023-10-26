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Общество

Госдума рассмотрит законопроект о запрете вывесок на иностранном языке

26 октября 2023 14:39  [309] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Член комитета Госдумы по культуре Ольга Германова в беседе с телеканалом "360" рассказала о внесении в Госдуму законопроекта, устанавливающего запрет вывесок и указателей на иностранном языке.

Если закон найдет одобрение, то на витринах магазинов нельзя будет увидеть такие надписи, как "coffee", "sale", "shop" и так далее.

Ольга Германова напомнила, что с 1 января 2025 года вступит в силу часть закона о защите русского языка. До этого лингвисты составят словари для замены иностранных слов. Также будут необходимы изменения в законы о рекламе и СМИ.

По словам депутата, сейчас Москву можно легко спутать с иностранным городом из-за переизбытка английских вывесок и указателей.

"Да, мы можем объяснить это большим количеством туристов. Но тогда необходимо делать крупными буквами слова на русском языке, а поменьше — на английском", - отметила она.

Ольга Германова также добавила, что в первую очередь требование закона о защите русского языка предъявляется к государственным служащим.

"Они должны грамотно говорить на русском языке, все документы также должны выходить на русском языке. Это государственный язык, на котором общается наш народ", — заключила парламентарий.

Новый закон предполагает, что вывески, надписи, указатели, внешние поверхности, информационные таблички и знаки на улицах российских городов должны содержать исключительно русские слова. При этом требования не будут распространяться на фирменные наименования, товарные знаки и знаки обслуживания.

Ранее сообщалось, что российские чиновники перейдут на отечественные автомобили к февралю 2024 года.

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Теги:
Госдума Законопроекты
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