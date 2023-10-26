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Политика

Нижний Новгород и Хэфэй подписали протокол по развитию сотрудничества

26 октября 2023 14:58  [324] Политика

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Директор департамента развития туризма и внешних связей администрации Нижнего Новгорода Александр Симагин и начальник Канцелярии иностранных дел города Хэфэй Лю Пэн подписали Протокол по развитию сотрудничества городов-побратимов на 2023-2024 гг. 

Как рассказал Александр Симагин, в следующем году побратимским отношениям Нижнего Новгорода и Хэфэя исполняется 5 лет.

Протокол включает в себя планы по расширению и углублению экономического, культурно-образовательного, туристического сотрудничества и сотрудничества в сфере паркового хозяйства. 

Также ранее Александр Симагин и начальник канцелярии иностранных дел Лю Жуйлин подписали протокол по развитию сотрудничества городов-побратимов Нижнего Новгорода и Цзинаня на 2023 – 2024 гг.

Напомним, делегация Нижнего Новгорода во время визита в Китай посетила два города-побратима: Цзинань и Хэфэй.

Так, в Цзинане делегация приняла участие в открытии парка Нижнего Новгорода, а представители бизнеса посетили Шаньдунский выставочный центр НХП.

Кроме того, в Цзинане открылся экономический, культурно-образовательный и туристический центр Нижнего Новгорода. Он обустроен в отдельном трехэтажном здании, в котором размещены актовый зал, залы для переговоров, а также экспозиции, посвященные Нижнему Новгороду и Цзинаню.

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Теги:
Международное сотрудничество
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