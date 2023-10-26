Нижний Новгород появился на новой купюре в 1000 рублей
Стратегия комплексной безопасности детей в Нижегородской области
Лучшие школьные музеи 2022/2023 учебного года
Поезд Нижний Новгород - Минск запустят в декабре
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Культура и отдых
27 октября 2023 15:15  [242] Акция "Ночь искусств" пройдет в Нижнем Новгороде 4 ноября
27 октября 2023 14:20  [184] Выставка-форум "Россия" откроется в Москве 4 ноября
26 октября 2023 15:57  [280] Около тысячи нижегородцев стали участниками праздника "Время быть вместе"
26 октября 2023 15:18  [304] В Нижнем о Нижнем: "Ростелеком" представил сериал "Родные люди"
26 октября 2023 13:52  [350] Фестиваль "Россия объединяет" пройдет в Нижнем Новгороде 4 ноября
26 октября 2023 13:05  [282] Виртуальный концертный зал на 260 мест открылся в Сергаче
25 октября 2023 18:39  [402] Муниципальные музеи в День народного единства будут работать бесплатно
24 октября 2023 18:23  [667] Более 200 мероприятий ко Дню народного единства пройдет в Нижнем Новгороде
24 октября 2023 17:05  [341] Киберпремьера: молодежный комедийный сериал "Политех" встретился с первыми зрителями
24 октября 2023 15:45  [339] Больше, чем борьба: Wink.ru покажет документальный сериал "Самбо — территория духа"
Культура и отдых

Около тысячи нижегородцев стали участниками праздника "Время быть вместе"

26 октября 2023 15:57  [280] Культура и отдых
Фото: Алексей Манянин

Фото: Алексей Манянин

Более тысячи нижегородцев познакомились с культурой, традициями народов России на празднике дружбы национальностей, культур и религий "Время быть вместе", который организовала администрация Автозаводского района Нижнего Новгорода в преддверии Дня народного единства. Об этом сообщили в городском департаменте социальных коммуникаций и молодежной политики.

Как рассказали в департаменте, на празднике национально-культурные автономии презентовали изделия декоративно-прикладного творчества, книги, сувениры, керамическую посуду с изображением старинных армянских узоров, батик, национальные чувашские украшения, разноцветные лоскутные одеяла, сувениры из Республики Мордовия и Азербайджанской Республики. Нижегородцы узнали больше о национальном творчестве и обычаях народов, приняли участие в игре "Ттакчи", сыграли в "Ручеек", услышали корейскую традиционную игру на барабанах.

Открыло праздник дефиле в национальных костюмах народов, проживающих в Нижнем Новгороде. Модели представили украшенные блестящими монетами чувашские костюмы, яркие цыганские юбки, изящные наряды народов Кавказа, сдержанный традиционный корейский костюм ханбок, разноцветный татарский наряд, русские кокошники и сарафаны. Представители диаспор подготовили 20 концертных номеров с самобытными песнями и национальными танцами. 

"В нашем районе, я считаю, что все национальности, культуры, религии живут в мире и согласии. Мы всегда находим с ними взаимопонимание, оказываем взаимопомощь друг другу. Это очень важно. У каждого народа есть своя уникальная, интересная история,  свои обычаи, традиции,  национальные угощения. Мы все разные, но всех нас объединяет любовь к нашему городу, к нашему краю, к земле, на которой мы живем", - отметила заместитель главы администрации Автозаводского района Марина Демидова. 

Как отметил начальник отдела по вопросам межнациональных, межконфессиональных отношений департамента социальных коммуникаций и молодежной политики администрации Нижнего Новгорода Илья Барсков, по поручению главы города Юрия Шалабаева в Нижнем Новгороде в 2023 году проходит более 250 мероприятий, направленных на гармонизацию межнациональных отношений.

"Дружный Нижний – это девиз каждой национальности, представители которой проживают в нашем городе. А их в Нижнем Новгороде - 118. Каждая из них самобытна, обладает своей культурой, каждому есть что рассказать нижегородцам. Но самое главное, все они живут в согласии друг с другом", - отметил он.

"Ключевое слово – дружно. Здесь собран "цветник" всех народов, которые есть в России. Мы очень дружны между собой, делаем очень много совместных праздников. Есть маленькое зерно, которое объединяет все народы - хороводы", – рассказала художественный руководитель ансамбля армянского народного танца «Наири», член Международного танцевального совета ЮНЕСКО Каринэ Кочарян.

Напомним, муниципальные музеи в День народного единства будут работать бесплатно. Более 200 мероприятий, посвященных Дню народного единства, пройдут в муниципальных музеях, школах искусств, библиотеках и домах культуры Нижнего Новгорода. 

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Национальные общины Фестиваль
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Эстафета передачи флага в честь 100-летнего юбилея службы участковых уполномоченных полиции
26 октября 2023 15:56Эстафета передачи флага в честь 100-летия службы участковых полиции
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph