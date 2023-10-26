Около тысячи нижегородцев стали участниками праздника "Время быть вместе" Культура и отдых

Фото: Алексей Манянин

Более тысячи нижегородцев познакомились с культурой, традициями народов России на празднике дружбы национальностей, культур и религий "Время быть вместе", который организовала администрация Автозаводского района Нижнего Новгорода в преддверии Дня народного единства. Об этом сообщили в городском департаменте социальных коммуникаций и молодежной политики.

Как рассказали в департаменте, на празднике национально-культурные автономии презентовали изделия декоративно-прикладного творчества, книги, сувениры, керамическую посуду с изображением старинных армянских узоров, батик, национальные чувашские украшения, разноцветные лоскутные одеяла, сувениры из Республики Мордовия и Азербайджанской Республики. Нижегородцы узнали больше о национальном творчестве и обычаях народов, приняли участие в игре "Ттакчи", сыграли в "Ручеек", услышали корейскую традиционную игру на барабанах.

Открыло праздник дефиле в национальных костюмах народов, проживающих в Нижнем Новгороде. Модели представили украшенные блестящими монетами чувашские костюмы, яркие цыганские юбки, изящные наряды народов Кавказа, сдержанный традиционный корейский костюм ханбок, разноцветный татарский наряд, русские кокошники и сарафаны. Представители диаспор подготовили 20 концертных номеров с самобытными песнями и национальными танцами.

"В нашем районе, я считаю, что все национальности, культуры, религии живут в мире и согласии. Мы всегда находим с ними взаимопонимание, оказываем взаимопомощь друг другу. Это очень важно. У каждого народа есть своя уникальная, интересная история, свои обычаи, традиции, национальные угощения. Мы все разные, но всех нас объединяет любовь к нашему городу, к нашему краю, к земле, на которой мы живем", - отметила заместитель главы администрации Автозаводского района Марина Демидова.

Как отметил начальник отдела по вопросам межнациональных, межконфессиональных отношений департамента социальных коммуникаций и молодежной политики администрации Нижнего Новгорода Илья Барсков, по поручению главы города Юрия Шалабаева в Нижнем Новгороде в 2023 году проходит более 250 мероприятий, направленных на гармонизацию межнациональных отношений.

"Дружный Нижний – это девиз каждой национальности, представители которой проживают в нашем городе. А их в Нижнем Новгороде - 118. Каждая из них самобытна, обладает своей культурой, каждому есть что рассказать нижегородцам. Но самое главное, все они живут в согласии друг с другом", - отметил он.

"Ключевое слово – дружно. Здесь собран "цветник" всех народов, которые есть в России. Мы очень дружны между собой, делаем очень много совместных праздников. Есть маленькое зерно, которое объединяет все народы - хороводы", – рассказала художественный руководитель ансамбля армянского народного танца «Наири», член Международного танцевального совета ЮНЕСКО Каринэ Кочарян.

Напомним, муниципальные музеи в День народного единства будут работать бесплатно. Более 200 мероприятий, посвященных Дню народного единства, пройдут в муниципальных музеях, школах искусств, библиотеках и домах культуры Нижнего Новгорода.