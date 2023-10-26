Свыше 50 поддельных купюр выявлены в Нижегородской области в III квартале 2023 года Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Почти 60 поддельных купюр и монет выявлены в Нижегородской области в III квартале 2023 года. Об этом сообщили в пресс-службе Волго-Вятского ГУ Банка России.

Согласно информации, в июле-сентября в регионе было изъято из оборота 56 поддельных российских денежных знаков.

Так, специалисты обнаружили 44 фальшивых купюры номиналом 5000 рублей, шесть - 1000 рублей, две - 500 рублей, одна банкнота — 100 рублей, а также три монеты номиналом 10 рублей.

Кроме того, обнаружены две поддельные банкноты номиналом 100 долларов США.

Нижегородцам рекомендуют проверять деньги сразу при их получения. О том, как обнаружить фальшивку, можно узнать на сайте Банка России.

Также подлинность денег можно проверить с помощью бесплатного приложения "Банкноты Банка России", в котором размещены подсказки, на что следует обратить внимание.

Напомним, в январе-марте в регионе выявили 41 банкноту с признаками подделки.

Ранее сообщалось, что семейная пара нижегородцев задержана за сбыт фальшивых денежных купюр.