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Общество

Новый фельдшерско-акушерский пункт открыли в деревне Турбанка Спасского района

26 октября 2023 18:26  [314] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Новый фельдшерско-акушерский пункт открыли в деревне Турбанка Спасского района. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

Согласно информации, учреждение построили в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения нацпроекта "Здравоохранение". Средства на работы были выделены из федерального бюджета.

В новом ФАПе оборудованы кабинет приема пациентов, процедурный кабинет, комната хранения медикаментов и санитарная комната. Учреждение оснащено современным оборудованием и интернетом.

Как рассказал главный врач Спасской ЦРБ Андрей Ганенков, в учреждение могут обратиться более 600 жителей деревень Турбанка и Быковы горы.

Прием пациентов ведет медсестра с более чем 30-летним стажем работы, которая может провести вакцинацию, выполнить назначение врача, организовать граждан для прохождения профилактических осмотров и диспансеризации в центральной районной больнице.

Всего за 5 лет в Спасском районе было открыто пять новых модульных фельдшерско-акушерских пунктов. В ближайшее время в муниципалитете должны появиться еще четыре ФАПа.

Кроме того, для ФАПа был закуплен брендированный автомобиль

Ранее сообщалось, что ФАП после ремонта по нацпроекту открылся в селе Бахтызино Вознесенского округа.

Также напомним, что свыше 2,5 миллиарда рублей поступило на модернизацию первичного звена нижегородского здравоохранения в 2023 году.

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Теги:
Здравоохранение Спасский район
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