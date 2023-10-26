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Новый фельдшерско-акушерский пункт открыли в деревне Турбанка Спасского района. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.
Согласно информации, учреждение построили в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения нацпроекта "Здравоохранение". Средства на работы были выделены из федерального бюджета.
В новом ФАПе оборудованы кабинет приема пациентов, процедурный кабинет, комната хранения медикаментов и санитарная комната. Учреждение оснащено современным оборудованием и интернетом.
Как рассказал главный врач Спасской ЦРБ Андрей Ганенков, в учреждение могут обратиться более 600 жителей деревень Турбанка и Быковы горы.
Прием пациентов ведет медсестра с более чем 30-летним стажем работы, которая может провести вакцинацию, выполнить назначение врача, организовать граждан для прохождения профилактических осмотров и диспансеризации в центральной районной больнице.
Всего за 5 лет в Спасском районе было открыто пять новых модульных фельдшерско-акушерских пунктов. В ближайшее время в муниципалитете должны появиться еще четыре ФАПа.
Кроме того, для ФАПа был закуплен брендированный автомобиль
Ранее сообщалось, что ФАП после ремонта по нацпроекту открылся в селе Бахтызино Вознесенского округа.
Также напомним, что свыше 2,5 миллиарда рублей поступило на модернизацию первичного звена нижегородского здравоохранения в 2023 году.
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