Работа трамвайного маршрута №11 в Нижнем Новгороде приостановлена до 29 октября

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Работа трамвайного маршрута №11 в Нижнем Новгороде приостановлена на неполных три дня - до вечера воскресенья. Об этом сообщили в Центре развития транспортных систем.
Согласно информации, маршрут перестал работать с 9:00 сегодняшнего дня.
Ограничения связаны с проведением ремонтных работ на пути трамвая. Возобновить работу маршрута планируется в 21:00 29 октября.
Ранее сообщалось, что еще два участка дорог перекроют в Сормове для ремонта трамвайных путей.
Также напомним, что движение трамваев по Сормовскому кольцу планируется открыть осенью 2023 года.
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