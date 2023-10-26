Работа трамвайного маршрута №11 в Нижнем Новгороде приостановлена до 29 октября Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Работа трамвайного маршрута №11 в Нижнем Новгороде приостановлена на неполных три дня - до вечера воскресенья. Об этом сообщили в Центре развития транспортных систем.

Согласно информации, маршрут перестал работать с 9:00 сегодняшнего дня.

Ограничения связаны с проведением ремонтных работ на пути трамвая. Возобновить работу маршрута планируется в 21:00 29 октября.

Ранее сообщалось, что еще два участка дорог перекроют в Сормове для ремонта трамвайных путей.

Также напомним, что движение трамваев по Сормовскому кольцу планируется открыть осенью 2023 года.