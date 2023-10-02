Ещё два участка дорог перекроют в Сормове для ремонта трамвайных путей Общество

В Сормовском районе Нижнего Новгорода будет временно приостановлено движение транспорта на нескольких улицах в связи с проведением работ по сооружению монолитных участков трамвайных путей. Об этом предупредили в городском департаменте транспорта.

Так, с 8:00 21 октября до 23:59 24 октября перекроют участок автодороги на пересечении улиц Коминтерна и Линдовской.

С 8:00 23 октября до 23:59 6 ноября движение закроют на пересечении улиц Баранова и Ярошенко.

На подъездах к зонам перекрытия будут установлены соответствующие дорожные знаки. Объезд будет организован по прилегающим улицам.

Напомним, что до 22 октября перекрыт участок на пересечении улиц Пржевальского и Новосоветской. Вдоль зоны перекрытия по ул. Новосоветской проложена временная односторонняя дорога.

Кроме того, до 2 ноября будет перекрыт участок улицы Баранова – в районе дома №20 по улице Черняховского на пересечении с трамвайными путями;

до 9 ноября движение закроют на пересечении улиц Гвардейцев и Берёзовской;

до 16 ноября приостановлено движение транспорта на пересечении улиц Ефремова и Культуры.

Ранее сообщалось, что электротранспорт в Нижнем Новгороде модернизируют за 50 млрд рублей в течение 5 лет.