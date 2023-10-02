Новую школу в 3-м микрорайоне Кстова поставили на кадастровый учёт Общество

Фото: Telegram-канал Глеба Никитина

Новую общеобразовательную школу в Кстове, расположенную в 3-м микрорайоне, поставили кадастровый учёт. Уб этом сообщили в региональном Управлении Росреестра.

Современное здание, рассчитанное на 792 ученика, состоит из 4 блоков переменной этажности (от 3 до 4 этажей), его общая площадь 17,6 тысяч кв.м. Строительство, которое велось в рамках концессионного соглашения, завершено в начале октября.

Профиль школы - технический. Ученики будут углубленно изучать математику, физику и информатику.

Кроме учебных классов, в школе предусмотрены актовый зал, библиотека, медпункт, столовая, спортзал, а также бассейн и залы для занятий гимнастикой и хореографией.

Отмечается, что особое внимание уделено доступу для маломобильных групп населения во все помещения школы.