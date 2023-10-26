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Общество

Количество бюджетных мест увеличат в вузах России в 2024 году

27 октября 2023 11:03  [196] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Координационный совет при правительстве РФ по вопросам планирования и распределения контрольных цифр приема на обучение по образовательным программам высшего образования одобрил общий объем бюджетных мест в российских вузах на 2024 год.

Как сообщил зампредседателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко, всего в следующем году в вузах будет доступно 591 967 бюджетных мест.

"Это на 1 811 больше, чем в нынешнем учебном году. Бюджетные места для университетов Луганской Народной Республики, Донецкой Народной Республики, Херсонской и Запорожской областей будут распределены в особом порядке. Наибольший рост числа бюджетных мест произойдет по программам подготовки инженеров — их станет на 2 281 больше. Это позволит усилить кадрами обеспечение технологического суверенитета - приоритетной задачи, поставленной президентом", - отметил он.

На 772 бюджетных места увеличится общее количество по группе "Здравоохранение и медицинские науки", на 505 — по группе "Машиностроение", на 416 — по группе "Информатика и вычислительная техника", на 304 — по группе "Электро- и теплоэнергетика".

Количество бюджетных мест также будет увеличено по направлениям "Биологические науки", "Электроника, радиоэлектроника и системы связи", "Информационная безопасность", "Математические и естественные науки", "Сельское хозяйство и сельскохозяйственные науки".

Сбор заявок на бюджетные места от вузов начнется 1 ноября, а итоги распределения мест будут подведены в конце декабря.

Отмечается, что при планировании общего объема бюджетных мест на 2024 год учитывалась государственная гарантия из расчета не менее чем 800 студентов на каждые 10 тысяч человек в возрасте 17–30 лет, обеспечение не менее 50% выпускников школ очными местами по программам бакалавриата и специалитета, а также не менее 33% выпускников бакалавриата бюджетными местами в магистратуре.

Напомним, что в российские вузы в этом году зачислены в общей сложности 1 236 022 первокурсника.

Ранее сообщалось, что более 135 тысяч заявлений было подано в нижегородские вузы через Госуслуги. Больше всего заявлений было подано в ННГУ им. Лобачевского - более 47 тысяч, НГПУ имени Минина – около 19 тысяч заявлений, НГТУ имени Алексеева – около 22 тысяч заявлений.

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Теги:
Вузы Образование
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