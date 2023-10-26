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Метель и сильный ветер ожидаются в Нижегородской области 27-30 октября. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону со ссылкой на данные ФГБУ "Верхне-Волжское УГМС".
Согласно информации, с сегодняшнего дня по воскресенье нижегородцев ждет снег, налипание мокрого снега, метель с ухудшением видимости до 500 метров, порывы ветра до 15 м/с, а также снежные заносы на дорогах.
Прогнозируется, что высота снежного покрова местами составит 10 см и более.
В связи с этим рекомендуется ограничить использование автомобилей, держаться в стороне от линий электропередач, деревьев и слабоукрепленных конструкций.
Об оборванных проводах необходимо сообщить в администрацию своего населенного пункта.
Ранее сообщалось, что дорожные службы Нижнего Новгорода переведены на круглосуточное дежурство.
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