Метель и сильный ветер ожидаются в Нижегородской области 27-30 октября Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Метель и сильный ветер ожидаются в Нижегородской области 27-30 октября. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону со ссылкой на данные ФГБУ "Верхне-Волжское УГМС".

Согласно информации, с сегодняшнего дня по воскресенье нижегородцев ждет снег, налипание мокрого снега, метель с ухудшением видимости до 500 метров, порывы ветра до 15 м/с, а также снежные заносы на дорогах.

Прогнозируется, что высота снежного покрова местами составит 10 см и более.

В связи с этим рекомендуется ограничить использование автомобилей, держаться в стороне от линий электропередач, деревьев и слабоукрепленных конструкций.

Об оборванных проводах необходимо сообщить в администрацию своего населенного пункта.

Ранее сообщалось, что дорожные службы Нижнего Новгорода переведены на круглосуточное дежурство.