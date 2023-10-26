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Культура и отдых

Акция "Ночь искусств" пройдет в Нижнем Новгороде 4 ноября

27 октября 2023 15:15  [245] Культура и отдых

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области, архив

Акция "Ночь искусств" пройдет в Нижнем Новгороде 4 ноября. Об этом сообщили в министерстве культуры Нижегородской области.

Согласно информации, мероприятия, посвященные теме "Россия" объединяет", пройдут в музеях, театрах и концертных площадках.

Так, в День народного единства можно будет бесплатно посетить экспозиции Нижегородского музея-заповедника, в том числе Усадьбы Рукавишниковых, Технического музея, музея "Покровка, 8" и мультимедийного парка"Россия – моя история".

В Нижегородском кремле с 10:00 до 17:00 для бесплатного посещения будут доступны экспозиция "Подвиг народного единства" в Ивановской башне и выставка "Мамонт и его спутники" в Зачатской башне.

В ведомстве отметили, что стена Нижегородского кремля 4 ноября будет закрыта для посещения.

В мультимедийном парке "Россия - моя история" 4 ноября в 16:00 пройдет бесплатная лекция "Образ "смутного времени" в русской культурной памяти: история забвения". Вход для слушателей бесплатный.

С полным перечнем доступных мероприятий можно ознакомиться по ссылке.

В рамках акции некоторые мероприятия пройдут в онлайн формате Например, Нижегородский областной колледж культуры в своем сообществе во "ВКонтакте" 3 ноября в 16:00 представит концертную программу с участием студентов колледжа "Территория вдохновения".

Нижегородский хоровой колледж им. Л.К. Сивухина 4 ноября выложит на странице учреждения во "ВКонтакте" запись исполнения сводным хором капеллы произведения ко Дню народного единства.

Ранее сообщалось, что муниципальные музеи Нижнего Новгорода в День народного единства будут работать бесплатно.

Всего ко Дню народного единства в Нижнем Новгороде пройдет более 200 мероприятий.

Также напомним, что фестиваль "Россия объединяет" пройдет в Нижнем Новгороде 4 ноября.

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Теги:
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