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Общество

ПИМУ занял третье место в рейтинге лучших медицинских вузов России

27 октября 2023 16:06  [186] Общество

Фото: с сайта ПИМУ

Приволжский медицинский университет занял третье место в рейтинге лучших медицинских вузов России по версии британского специализированного издания Times Higher Education. Об этом в своих соцсетях сообщил ректор вуза Николай Карякин.

Согласно информации, первую строчку рейтинга традиционно занял Сеченовский университет.

Николай Карякин отметил, что в пятерку вошли и другие региональные вузы: КазГМУ, СГМУ им. В.И. Разумовского и СибГМУ.

"По факту, уровень образования, полученного в этих вузах, ничем не уступает столичному", - подчеркнул ректор ПИМУ.

Николай Карякин добавил, что ПИМУ в плане образования - отличный университет. Здесь студенты могут оперировать на крупных животных, в вузе оборудованы современные симуляционные тесты, развита академическая мобильность, в том числе заграницу. 

"В общем, информация для размышления, тем, кому предстоит поступление в вуз в следующем году", - заключил он.

Ранее сообщалось, что ПИМУ за год поднялся на 163 позиции в международном рейтинге SCImago 2023.

Напомним, что на специалитет ПИМУ в 2023 году поступило 970 студентов со всей страны

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Теги:
ПИМУ Рейтинг
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