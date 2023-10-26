ПИМУ занял третье место в рейтинге лучших медицинских вузов России Общество

Фото: с сайта ПИМУ

Приволжский медицинский университет занял третье место в рейтинге лучших медицинских вузов России по версии британского специализированного издания Times Higher Education. Об этом в своих соцсетях сообщил ректор вуза Николай Карякин.

Согласно информации, первую строчку рейтинга традиционно занял Сеченовский университет.

Николай Карякин отметил, что в пятерку вошли и другие региональные вузы: КазГМУ, СГМУ им. В.И. Разумовского и СибГМУ.

"По факту, уровень образования, полученного в этих вузах, ничем не уступает столичному", - подчеркнул ректор ПИМУ.

Николай Карякин добавил, что ПИМУ в плане образования - отличный университет. Здесь студенты могут оперировать на крупных животных, в вузе оборудованы современные симуляционные тесты, развита академическая мобильность, в том числе заграницу.

"В общем, информация для размышления, тем, кому предстоит поступление в вуз в следующем году", - заключил он.

Ранее сообщалось, что ПИМУ за год поднялся на 163 позиции в международном рейтинге SCImago 2023.