Эксперт-мониторинг событий с 20 по 27 октября 2023 года от АНО "Минин-центр" Политика

НИА "Нижний Новгород" - Ирина Отмахова

Эксперты "Минин - центра" анализируют события уходящей недели, влияющие на социально-политическую ситуацию в России и Нижегородской области, в которых проявляются долговременные тенденции.

Федеральная тема – Безумное государство Украина



Эксперт "Минин-центра", эксперт НРО "Изборского клуба", член Союза журналистов России Наталья Павлова отмечает, что в российском обществе часто встречается индифферентная позиция по отношению к населению Украины: какая нам разница, как они живут, чем занимаются, что и как думают.

А вот украинцам до россиян есть дело. Настолько есть, что уничтожение России и истребление русских стало для преобладающей части украинского населения смыслом жизни. Украина захлёбывается от ненависти к русским и мечтает стереть Россию с лица земли, а в России всё ещё звучит вопрос: какое нам дело до украинцев? Как же могла произойти такая глобальная перековка целой страны?

Ответ на этот вопрос есть: в отличие от России, которая всё ещё пытается делить украинцев на плохих и хороших, на "националистов" и "добрых простых людей", на военных и мирных – там уже давно никто не рефлексирует. Там живут по принципу: русские плохие ВСЕ, без каких-либо исключений. Вся государственная политика Украины построена на том, что хороший русский – мёртвый русский. Снято табу на убийство, забыто такое понятие как кощунство, юмор на тему убийства русских уже давно стал там хорошим тоном. «Резать русню» - это уже такое общее место, которое практически ни у кого не вызывает отторжения. Ну резать, ну русню, ну что тут особенного? Именно таким бескомпромиссным расчеловечиванием украинские власти и добились этой массовой ненависти и готовности своих граждан к уничтожению всего русского.

Второй важный момент – это последовательность и массовость. Если уж решено, что русские – это исчадия ада, то этому правилу там следуют неукоснительно и везде, во всех сферах жизни. Как говорится, "да, и часовню тоже они развалили", Россию и русских обвиняют во всех мыслимых и немыслимых грехах и преступлениях. В пытках, расстрелах, изнасилованиях детей, стариков, собак - вообще в любых вещах, которые только способен родить больной извращённый мозг. Из этой же серии – любимая украинская тема про воровство унитазов русскими солдатами: казалось бы, это невозможно принимать всерьёз, но они действительно искренне верят. В этом потоке русофобской грязи рядовой украинец очень быстро захлебнулся и перестал отличать реальность от омерзительного вымысла.

Вот пример из жизни: как в украинских источниках (в любых – хоть на сайтах органов власти, хоть в СМИ, хоть в соцсетях) описываются инциденты, связанные с обстрелами или подрывами на минах гражданских лиц. Следите за руками: снаряды в украинском информационном поле ВСЕГДА российские и всегда выпущены прицельно в гражданских. И это не просто «подразумевается», это всегда конкретно обозначается. В каждом тексте, в любой новости украинская аудитория читает/слышит: "дом разрушен российским снарядом», «школа повреждена в результате попадания российского снаряда", "русские прицельно ударили по больнице" и так далее. Под обломками в результате попадания российского снаряда погибло столько-то украинцев, в том числе столько-то украинских детей» - информация подаётся только так, и других вариантов нет. То, что попадание в социальные объекты – это, как правило, результат работы украинской ПВО, которая сбивает снаряды над населёнными пунктами и "роняет" их на жилые районы – это даже не допускается и не озвучивается.

Если подобные формулировки звучат там круглосуточно из любого источника информации, то немудрено, что этот гипноз имеет эффект, причём массовый.

Та же история с подрывами: если на мине подорвался кто-то из гражданских, либо мину вынесло волнами на берег (а и то, и другое происходит там сейчас постоянно) – то эта злосчастная мина тоже АБСОЛЮТНО ВСЕГДА российская. Она не может быть украинской априори. Только на русских минах подрываются украинские тракторы и комбайны, гибнут пастухи и фермеры. Не перепутайте.

Или взять повсеместное навязывание украинского языка, литературы, музыки, государственных символов. На украинский язык переведена вся общественная жизнь – вплоть до того, что «сознательные» граждане могут вызвать полицию, если где-то на детском празднике зазвучит песня на русском языке. Был недавно такой случай в Николаеве. Фильмы, телевидение, радио – всё только на украинском. Советский и российский информационный продукт изымается отовсюду полностью, чтобы подрастающее поколение даже не знало, что где-то что-то такое было и есть. Из библиотек торжественно выбрасываются русские книги. Блокируются российские сайты и соцсети. Образование – только на украинском языке, с насаждением «правильных» установок относительно СССР и России (см. выше). Навязчивое вовлечение всех слоёв населения (особенно детей и молодёжи) в празднование новых праздников и памятных дат – День вышиванки, День украинского защитника, День голодомора и так далее. По городам проходят еженедельные рейды, в ходе которых владельцев торговых точек штрафуют за вывески на русском языке и заставляют снимать их и вешать новые, на государственной мове.

Массово сносятся советские и русские памятники, переименовываются улицы, парки, площади – в том числе в честь нацистских преступников. Подменяются понятия: недавний пример из Николаева – на выставке, посвящённой Дню партизанской славы, в экспозицию была включена книжка: "Феномен Степана Бандеры"!!! Прибавьте к этому запугивание уголовной ответственностью за лояльность России, с внушительными сроками, вплоть до пожизненного, и конфискацией имущества! – и вы поймёте, в каких условиях сейчас живёт украинское общество и почему оно превратилось в то, во что превратилось.

Или вот ещё момент – формулировки: государство-агрессор, страна-террорист, написание слов "москва", "россия", "путин" и т. д. - с маленькой буквы. Это не где-то случайно проскальзывает, это используется повсеместно, от детских садов до органов власти, от групп в соцсетях до центральных СМИ. Если повторять это 24 часа в сутки, то даже взрослый адекватный человек в какой-то момент слетит с катушек и поверит. В атмосфере такого морального давления сохраняют рассудок только самые сильные духом.

А что говорить о детях, которые не застали ни Советского Союза, ни даже хотя бы относительно "братских" 90-х годов? Дети, чьё детство и юность пришлись на смутные времена майданов и активного возрождения украинского нацизма? Да они вообще не знают, что может быть по-другому! В парадигме "Россия – заклятый и извечный враг нашей несчастной Украины" прошла вся их жизнь с рождения, с чего бы вдруг им думать о русских как-то иначе и испытывать к ним тёплые чувства? Они осознают себя украинцами, а русских – врагами, всё. Другие варианты в их картине мира не предусмотрены.

То есть, если в случае с взрослыми и пожилыми людьми мы имеем дело именно с переформатированием сознания, то молодёжь там воспитана так изначально.

Кстати, о переформатировании. Уже неоднократно доводилось читать о том, что происходящее на Украине имеет все признаки массового психоза. Пожалуй, эта версия действительно лучше всего объясняет происходящее - все те удивительные вещи, которые мы наблюдаем: утерю причинно-следственных связей, "амнезию" относительно исторических событий, запредельное увлечение нецензурной бранью, веру в какие-то фантастические истории из разряда "старуха сбила дрон банкой огурцов", потерю самокритичности и эмпатии и т. д. Вероятно, когда-нибудь на эту тему будут написаны научные труды, но пока остаётся только констатировать: с этим безумным государством и с этими осатаневшими от ненависти людьми бесполезно пытаться договориться. Уговорами такое не лечится. В своём стремлении уничтожить Россию они пойдут до конца.

Региональная тема – Нижегородская область вошла в топ-5 по научно-технологическому развитию

Эксперт "Минин–центра", ведущий научный сотрудник ННГУ им. Н.И. Лобачевского, к.ист.н. Александр Сорокин анализирует обновление рейтинга регионов по научно-технологическому развитию по итогам 2022 года, в котором Нижегородская область заняла 4 место. Для составления использовались показатели Росстата и Роспатента, характеризующие состояние сферы науки и технологий в регионах. Учитывалась численность персонала, занятого научными исследованиями и разработками в расчёте на душу населения, возраст исследователей, количество высококвалифицированных работников, размер заработной платы научных сотрудников, число компьютеров в организациях в расчёте на численность работников и другие.

Напомним, что ранее Президент России В. Путин подписал Указ "Об объявлении в Российской Федерации десятилетия науки и технологий".

Документ предусматривает определение приоритетными целями на 2022–2031 годы привлечение талантливой молодежи в исследовательскую сферу и содействие вовлечению ученых в решение важнейших задач развития общества и государства.

Нижегородская область входит в пятерку лидирующих регионов неизменно на протяжении ряда последних лет (по итогам 2021 года было также 4 место в рейтинге). Безусловно, достижение этих показателей во многом связано с инвестированием в НИОКР. Также по доле внутренних затрат на исследования и разработки в валовом региональном продукте область со значительным отрывом занимает первое место среди прочих регионов. Организации и предприятия региона в последнее время тратят на исследования и разработки в среднем порядка 1,5 млрд долларов США ежегодно, причем количество задействованного в этом процессе научного персонала превышает 40 тыс. человек.

Значимость научно-технологического развития указана и в Стратегии развития Нижегородской области до 2035 года. Так, в ней обозначено в числе приоритетных целей создание и развитие научных центров различного типа, включая Центр биофотоники и Лазерный центр - Центр исследований экстремального света. За счет развития IT-отрасли предполагается развитие цифровой экономики и IT-предпринимательства.

Особо необходимо подчеркнуть работу «на опережение», которая предусматривает создание комфортных условий для профессионального роста, развития и дальнейшей работы молодых специалистов. Так, в Нижнем Новгороде к 2025 году появится IT-кампус, который будет представлять собой полностью готовую для проживания, образования и повышения квалификации современную инфраструктуру (). Данный проект является результатом совместной деятельности ННГУ им. Н.И. Лобачевского и правительства Нижегородской области.

Значимо и создание Регионального центра компетенций по продвижению отечественного программного оборудования в области, который должен будет обеспечить импортозамещение в сфере IT-продукции. Помимо этого, в области разрабатывается цифровой маркетплейс отечественных бизнес-решений, который позволит обеспечить связь IT-компаний с крупными заказчиками.

Тем самым в регионе созданы и развиваются условия для обеспечения научно-технологического рывка, который необходим в существующих условиях меняющейся геополитической реальности, оказывающей весомое влияние на развитие экономики. При этом научные исследования и разработки в современных условиях должны обеспечить независимость стратегически важных отраслей, безопасность критической инфраструктуры и скорейшую замену выпавших из производственных цепочек компонентов.

Муниципальная тема - "Торпедо" задал тренд атакующего хоккея

Эксперт "Минин-центра" Сергей Гуськов отмечает, что 7 января планируется провести хоккейный матч на стадионе Нижний Новгород. И это говорит об ажиотажном желании болельщиков увидеть искрометный хоккей.

В прошлом сезоне атакующий хоккей "Торпедо" спортивная общественность приняла с легкой усмешкой - такая команда даже в плей-офф не выйдет. Вышли. Прошли Динамо в красивой серии 4-2, потом споткнулись о мощнейший, тогда, СКА 0-4.

Но впечатление оставили такое яркое, что специалисты и болельщики обсуждали много и долго новый стиль "Торпедо". Сходились на том, что это будущее хоккея и оказались правы. Сейчас зрители с удовольствием смотрят игры нижегородского клуба, который своей игрой благодарит болельщиков.

Особенно это удалось в начале сезона. После красивой серии из пяти побед подряд с обилием забитых голов, наши хоккеисты сбавили обороты и стали чередовать победы с поражениями, что предсказуемо, т.к. в одном темпе в игровых видах спорта пройти весь сезон крайне сложно, почти невозможно, да и соперники стали усиленно готовиться к матчам. Четвертое место в Западной конференции 28 очков и 66 шайб – отличный старт! Теперь за игрой нижегородской команды следят и ждут наших матчей любители хоккея всей страны.

Но самое интересное заключается даже не в этом, то, что красивая игра даст результат рано или поздно, мы уже предсказывали в одном из мониторингов. А вот что и другие команды это подхватят, и будут комплектовать свои команды молодыми и перспективными игроками для построения атакующего хоккея, вот это стало сюрпризом. Если "Северсталь" пока идёт лишь на 9 месте, играя по атакующему принципу "Ларионова" (постоянный прессинг из-за чего игра почти без центра площадки), то "Спартак" показывает феерию атакующего хоккея – первое историческое место в Западной конференции 34 очка, 86 заброшенных шайб! Это по 3,7 шайбы за матч, против 3 в среднем шайб у "Торпедо". В очном противостоянии мы в "Нагорном" увидели красивый хоккейный бой двух атакующих команд, где, к сожалению, уступили 2-4.

В случае встречи со "Спартаком" в плей-офф, мы получим феерию атакующего хоккея, а пока будем наблюдать за новым трендом в отечественном хоккее, который задал наш главный тренер Игорь Николаевич Ларионов, не зря прозванным "Профессором".