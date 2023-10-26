Стратегия комплексной безопасности детей в Нижегородской области
Владимир Путин поручил проработать запуск авиарейсов в Саров
Поезд Нижний Новгород - Минск запустят в декабре
Заплати налоги до 1 декабря
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Политика

Эксперт-мониторинг событий с 20 по 27 октября 2023 года от АНО "Минин-центр"

27 октября 2023 19:15  [283] Политика

НИА "Нижний Новгород" - Ирина Отмахова

Эксперты "Минин - центра" анализируют события уходящей недели, влияющие на социально-политическую ситуацию в России и Нижегородской области, в которых проявляются долговременные тенденции.

Федеральная тема – Безумное государство Украина

Эксперт "Минин-центра", эксперт НРО "Изборского клуба", член Союза журналистов России Наталья Павлова отмечает, что в российском обществе часто встречается индифферентная позиция по отношению к населению Украины: какая нам разница, как они живут, чем занимаются, что и как думают.

А вот украинцам до россиян есть дело. Настолько есть, что уничтожение России и истребление русских стало для преобладающей части украинского населения смыслом жизни. Украина захлёбывается от ненависти к русским и мечтает стереть Россию с лица земли, а в России всё ещё звучит вопрос: какое нам дело до украинцев? Как же могла произойти такая глобальная перековка целой страны?

Ответ на этот вопрос есть: в отличие от России, которая всё ещё пытается делить украинцев на плохих и хороших, на "националистов" и "добрых простых людей", на военных и мирных – там уже давно никто не рефлексирует. Там живут по принципу: русские плохие ВСЕ, без каких-либо исключений. Вся государственная политика Украины построена на том, что хороший русский – мёртвый русский. Снято табу на убийство, забыто такое понятие как кощунство, юмор на тему убийства русских уже давно стал там хорошим тоном. «Резать русню» - это уже такое общее место, которое практически ни у кого не вызывает отторжения. Ну резать, ну русню, ну что тут особенного? Именно таким бескомпромиссным расчеловечиванием украинские власти и добились этой массовой ненависти и готовности своих граждан к уничтожению всего русского.

Второй важный момент – это последовательность и массовость. Если уж решено, что русские – это исчадия ада, то этому правилу там следуют неукоснительно и везде, во всех сферах жизни. Как говорится, "да, и часовню тоже они развалили", Россию и русских обвиняют во всех мыслимых и немыслимых грехах и преступлениях. В пытках, расстрелах, изнасилованиях детей, стариков, собак - вообще в любых вещах, которые только способен родить больной извращённый мозг. Из этой же серии – любимая украинская тема про воровство унитазов русскими солдатами: казалось бы, это невозможно принимать всерьёз, но они действительно искренне верят. В этом потоке русофобской грязи рядовой украинец очень быстро захлебнулся и перестал отличать реальность от омерзительного вымысла.

Вот пример из жизни: как в украинских источниках (в любых – хоть на сайтах органов власти, хоть в СМИ, хоть в соцсетях) описываются инциденты, связанные с обстрелами или подрывами на минах гражданских лиц. Следите за руками: снаряды в украинском информационном поле ВСЕГДА российские и всегда выпущены прицельно в гражданских. И это не просто «подразумевается», это всегда конкретно обозначается. В каждом тексте, в любой новости украинская аудитория читает/слышит: "дом разрушен российским снарядом», «школа повреждена в результате попадания российского снаряда", "русские прицельно ударили по больнице" и так далее. Под обломками в результате попадания российского снаряда погибло столько-то украинцев, в том числе столько-то украинских детей» - информация подаётся только так, и других вариантов нет. То, что попадание в социальные объекты – это, как правило, результат работы украинской ПВО, которая сбивает снаряды над населёнными пунктами и "роняет" их на жилые районы – это даже не допускается и не озвучивается.

Если подобные формулировки звучат там круглосуточно из любого источника информации, то немудрено, что этот гипноз имеет эффект, причём массовый.

Та же история с подрывами: если на мине подорвался кто-то из гражданских, либо мину вынесло волнами на берег (а и то, и другое происходит там сейчас постоянно) – то эта злосчастная мина тоже АБСОЛЮТНО ВСЕГДА российская. Она не может быть украинской априори. Только на русских минах подрываются украинские тракторы и комбайны, гибнут пастухи и фермеры. Не перепутайте.

Или взять повсеместное навязывание украинского языка, литературы, музыки, государственных символов. На украинский язык переведена вся общественная жизнь – вплоть до того, что «сознательные» граждане могут вызвать полицию, если где-то на детском празднике зазвучит песня на русском языке. Был недавно такой случай в Николаеве. Фильмы, телевидение, радио – всё только на украинском. Советский и российский информационный продукт изымается отовсюду полностью, чтобы подрастающее поколение даже не знало, что где-то что-то такое было и есть. Из библиотек торжественно выбрасываются русские книги. Блокируются российские сайты и соцсети. Образование – только на украинском языке, с насаждением «правильных» установок относительно СССР и России (см. выше). Навязчивое вовлечение всех слоёв населения (особенно детей и молодёжи) в празднование новых праздников и памятных дат – День вышиванки, День украинского защитника, День голодомора и так далее. По городам проходят еженедельные рейды, в ходе которых владельцев торговых точек штрафуют за вывески на русском языке и заставляют снимать их и вешать новые, на государственной мове.

Массово сносятся советские и русские памятники, переименовываются улицы, парки, площади – в том числе в честь нацистских преступников. Подменяются понятия: недавний пример из Николаева – на выставке, посвящённой Дню партизанской славы, в экспозицию была включена книжка: "Феномен Степана Бандеры"!!! Прибавьте к этому запугивание уголовной ответственностью за лояльность России, с внушительными сроками, вплоть до пожизненного, и конфискацией имущества! – и вы поймёте, в каких условиях сейчас живёт украинское общество и почему оно превратилось в то, во что превратилось.

Или вот ещё момент – формулировки: государство-агрессор, страна-террорист, написание слов "москва", "россия", "путин" и т. д. - с маленькой буквы. Это не где-то случайно проскальзывает, это используется повсеместно, от детских садов до органов власти, от групп в соцсетях до центральных СМИ. Если повторять это 24 часа в сутки, то даже взрослый адекватный человек в какой-то момент слетит с катушек и поверит. В атмосфере такого морального давления сохраняют рассудок только самые сильные духом.

А что говорить о детях, которые не застали ни Советского Союза, ни даже хотя бы относительно "братских" 90-х годов? Дети, чьё детство и юность пришлись на смутные времена майданов и активного возрождения украинского нацизма? Да они вообще не знают, что может быть по-другому! В парадигме "Россия – заклятый и извечный враг нашей несчастной Украины" прошла вся их жизнь с рождения, с чего бы вдруг им думать о русских как-то иначе и испытывать к ним тёплые чувства? Они осознают себя украинцами, а русских – врагами, всё. Другие варианты в их картине мира не предусмотрены.

То есть, если в случае с взрослыми и пожилыми людьми мы имеем дело именно с переформатированием сознания, то молодёжь там воспитана так изначально.

Кстати, о переформатировании. Уже неоднократно доводилось читать о том, что происходящее на Украине имеет все признаки массового психоза. Пожалуй, эта версия действительно лучше всего объясняет происходящее - все те удивительные вещи, которые мы наблюдаем: утерю причинно-следственных связей, "амнезию" относительно исторических событий, запредельное увлечение нецензурной бранью, веру в какие-то фантастические истории из разряда "старуха сбила дрон банкой огурцов", потерю самокритичности и эмпатии и т. д. Вероятно, когда-нибудь на эту тему будут написаны научные труды, но пока остаётся только констатировать: с этим безумным государством и с этими осатаневшими от ненависти людьми бесполезно пытаться договориться. Уговорами такое не лечится. В своём стремлении уничтожить Россию они пойдут до конца.

Региональная тема – Нижегородская область вошла в топ-5 по научно-технологическому развитию

Эксперт "Минин–центра", ведущий научный сотрудник ННГУ им. Н.И. Лобачевского, к.ист.н. Александр Сорокин анализирует обновление рейтинга регионов по научно-технологическому развитию по итогам 2022 года, в котором Нижегородская область заняла 4 место. Для составления использовались показатели Росстата и Роспатента, характеризующие состояние сферы науки и технологий в регионах. Учитывалась численность персонала, занятого научными исследованиями и разработками в расчёте на душу населения, возраст исследователей, количество высококвалифицированных работников, размер заработной платы научных сотрудников, число компьютеров в организациях в расчёте на численность работников и другие.

Напомним, что ранее Президент России В. Путин подписал Указ "Об объявлении в Российской Федерации десятилетия науки и технологий".

Документ предусматривает определение приоритетными целями на 2022–2031 годы привлечение талантливой молодежи в исследовательскую сферу и содействие вовлечению ученых в решение важнейших задач развития общества и государства.

Нижегородская область входит в пятерку лидирующих регионов неизменно на протяжении ряда последних лет (по итогам 2021 года было также 4 место в рейтинге). Безусловно, достижение этих показателей во многом связано с инвестированием в НИОКР. Также по доле внутренних затрат на исследования и разработки в валовом региональном продукте область со значительным отрывом занимает первое место среди прочих регионов. Организации и предприятия региона в последнее время тратят на исследования и разработки в среднем порядка 1,5 млрд долларов США ежегодно, причем количество задействованного в этом процессе научного персонала превышает 40 тыс. человек.

Значимость научно-технологического развития указана и в Стратегии развития Нижегородской области до 2035 года. Так, в ней обозначено в числе приоритетных целей создание и развитие научных центров различного типа, включая Центр биофотоники и Лазерный центр - Центр исследований экстремального света. За счет развития IT-отрасли предполагается развитие цифровой экономики и IT-предпринимательства.
Особо необходимо подчеркнуть работу «на опережение», которая предусматривает создание комфортных условий для профессионального роста, развития и дальнейшей работы молодых специалистов. Так, в Нижнем Новгороде к 2025 году появится IT-кампус, который будет представлять собой полностью готовую для проживания, образования и повышения квалификации современную инфраструктуру (). Данный проект является результатом совместной деятельности ННГУ им. Н.И. Лобачевского и правительства Нижегородской области.

Значимо и создание Регионального центра компетенций по продвижению отечественного программного оборудования в области, который должен будет обеспечить импортозамещение в сфере IT-продукции. Помимо этого, в области разрабатывается цифровой маркетплейс отечественных бизнес-решений, который позволит обеспечить связь IT-компаний с крупными заказчиками.

Тем самым в регионе созданы и развиваются условия для обеспечения научно-технологического рывка, который необходим в существующих условиях меняющейся геополитической реальности, оказывающей весомое влияние на развитие экономики. При этом научные исследования и разработки в современных условиях должны обеспечить независимость стратегически важных отраслей, безопасность критической инфраструктуры и скорейшую замену выпавших из производственных цепочек компонентов.

Муниципальная тема - "Торпедо" задал тренд атакующего хоккея

Эксперт "Минин-центра" Сергей Гуськов отмечает, что 7 января планируется провести хоккейный матч на стадионе Нижний Новгород. И это говорит об ажиотажном желании болельщиков увидеть искрометный хоккей.

В прошлом сезоне атакующий хоккей "Торпедо" спортивная общественность приняла с легкой усмешкой - такая команда даже в плей-офф не выйдет. Вышли. Прошли Динамо в красивой серии 4-2, потом споткнулись о мощнейший, тогда, СКА 0-4.

Но впечатление оставили такое яркое, что специалисты и болельщики обсуждали много и долго новый стиль "Торпедо". Сходились на том, что это будущее хоккея и оказались правы. Сейчас зрители с удовольствием смотрят игры нижегородского клуба, который своей игрой благодарит болельщиков.

Особенно это удалось в начале сезона. После красивой серии из пяти побед подряд с обилием забитых голов, наши хоккеисты сбавили обороты и стали чередовать победы с поражениями, что предсказуемо, т.к. в одном темпе в игровых видах спорта пройти весь сезон крайне сложно, почти невозможно, да и соперники стали усиленно готовиться к матчам. Четвертое место в Западной конференции 28 очков и 66 шайб – отличный старт! Теперь за игрой нижегородской команды следят и ждут наших матчей любители хоккея всей страны.

Но самое интересное заключается даже не в этом, то, что красивая игра даст результат рано или поздно, мы уже предсказывали в одном из мониторингов. А вот что и другие команды это подхватят, и будут комплектовать свои команды молодыми и перспективными игроками для построения атакующего хоккея, вот это стало сюрпризом. Если "Северсталь" пока идёт лишь на 9 месте, играя по атакующему принципу "Ларионова" (постоянный прессинг из-за чего игра почти без центра площадки), то "Спартак" показывает феерию атакующего хоккея – первое историческое место в Западной конференции 34 очка, 86 заброшенных шайб! Это по 3,7 шайбы за матч, против 3 в среднем шайб у "Торпедо". В очном противостоянии мы в "Нагорном" увидели красивый хоккейный бой двух атакующих команд, где, к сожалению, уступили 2-4.

В случае встречи со "Спартаком" в плей-офф, мы получим феерию атакующего хоккея, а пока будем наблюдать за новым трендом в отечественном хоккее, который задал наш главный тренер Игорь Николаевич Ларионов, не зря прозванным "Профессором".

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Образование Спорт Торпедо
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Эстафета передачи флага в честь 100-летнего юбилея службы участковых уполномоченных полиции
26 октября 2023 15:56Эстафета передачи флага в честь 100-летия службы участковых полиции
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph