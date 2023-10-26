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Общество

Первую Региональную ассамблею национальных культур и народов России "ДружНО" провел в Нижнем Новгороде НГЛУ им. Добролюбова

28 октября 2023 11:00  [96] Общество
Фото: НГЛУ им. Добролюбова

Фото: НГЛУ им. Добролюбова

Первая Региональная ассамблея национальных культур и народов России "ДружНО" прошла в Нижегородском государственном лингвистическом университете им. Н.А. Добролюбова. Ассамблея проводится при поддержке Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) и является проектом-победителем Всероссийского конкурса молодежных проектов среди образовательных организаций высшего образования "Росмолодежь. Гранты". 

Ректор НГЛУ им. Н.А. Добролюбова Жанна Никонова назвала основной целью Ассамблеи создание и поддержание условий для ускоренной социокультурной адаптации студенческой и работающей молодежи в поликультурной среде, достижения межнационального согласия, взаимодействия национальных культур и народов, проживающих в Нижегородской области, популяризации русского языка как основы государственности и кода гармонической коммуникации и этнографического ландшафта региона. 

Отметив, что Нижний Новгород и Нижегородская область исторически являются многонациональными и обладают богатыми традициями добрососедства, Жанна Никонова пояснила, что выступая организатором первой Региональной ассамблеи национальных культур и народов России "ДружНО", лингвистический университет выполняет свою самую главную миссию – выступает площадкой для разных языков и культур, тем самым способствуя формированию в Нижегородской области единого этноконсолидирующего молодежного пространства.  

Сопредседатель организационного комитета Ассамблеи – директор Института русского языка НГЛУ им. Н.А. Добролюбова Наталия Макшанцева уверена, что такие события, как первая Региональная ассамблея национальных культур и народов России "ДружНО" являются знаменательной вехой в укреплении единства и духовной общности народа. "Познакомиться с культурой, значит, приобщиться к взаимопониманию и согласию между людьми. Поэтому наша Ассамблея имеет глубокий смысл – это территория дружбы, культурного многообразия и гармонии, интересного межкультурного общения и ярких эмоций", - подчеркнула Наталия Макшанцева.

"На сегодняшний день в Нижнем Новгороде проживают представители 118 национальностей и все национальности живут в нем дружно. В Нижнем Новгороде ценится дружба, ценятся друзья. А дружба не дается просто так, она создается и подкрепляется делами. И каждое мероприятие, подобное Ассамблее, вносит свой вклад в эту большую многонациональную дружбу", - отметил начальник отдела по вопросам межнациональных и межконфессиональных отношений департамента социальных коммуникаций и молодежной политики администрации Нижнего Новгорода Илья Барсков.

В рамках Ассамблеи в НГЛУ им. Н.А. Добролюбова прошел международный научно-образовательный форум "Педагогические основы социализации иностранных граждан в России", а также круглые столы "Родина в лицах", "Национальная кухня – часть культуры", "Идеал красоты в разных культурах" и "Мозаика культур – народы России". Участники Ассамблеи приняли участие в фонетическом конкурсе, конкурсе эссе, конкурсе фотоколлажей "Я выбираю мир" и конкурсе видеороликов "Очей очарованье". 

Ярким завершением первой Региональной ассамблеи национальных культур и народов России "ДружНО" стали национальная ярмарка, участники которой представили национальные блюда и рассказали об особенностях своих национальных культур, и гала-концерт. Студенты из Турции, Китая, Индии, Конго, Монголии, Мексики, Туркменистана, Беларуси, Марий Эл, Татарстана, Таджикистана, Узбекистана, Удмуртии, Абхазии, Чувашии показали национальные танцы,  фольклорно-этнографические постановки, фрагменты традиционных празднований и обрядов, исполнили песни и стихи на родных языках. 

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Теги:
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