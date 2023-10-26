Субсидирование авиарейсов в Минск заложено в бюджет Нижегородской области Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Субсидирование авиарейсов в Минск заложено в бюджет Нижегородской области. Об этом говорится в пояснительной записке к законопроекту "Об областном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов".

Согласно информации, с 2024 по 2026 год ежегодно на субсидирование авиарейсов из Нижнего Новгорода в столицу Республики Беларусь будет выделяться 50,5 млн рублей.

Отмечается, что в 2023 году эта субсидия не была предусмотрена.

Напомним, авиарейсы по маршруту Нижний Новгород - Москва осуществляются с 2 марта 2023 года по средам и субботам.

Рейсы выполняет авиакомпания Nordwind на самолете "Эмбраер 190" вместимостью 110 пассажирских мест.

Также с 13 декабря будет запущен прямой поезд Нижний Новгород - Минск.