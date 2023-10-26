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Нападающий нижегородского "Торпедо" Никита Артамонов установил рекорд КХЛ

28 октября 2023 09:48  [98] Спорт

Фото: пресс-служба ХК "Торпедо"

Нападающий нижегородского "Торпедо" Никита Артамонов в матче с ХК "Автомобилист" установил рекорд Континентальной хоккейной лиги.

Вчера нижегородцы обыграли соперников из Екатеринбурга со счетам 4:2.

17-летний нападающий "Торпедо"в этом матче установил новый рекорд лиги, став первым игроком до 18 лет, набравшим 4 очка за матч.

Никита Артамонов в матче с "Автомобилистом" отдал две голевые передачи и дважды отличился сам.

Отметим, что нападающий мог сделать и хет-трик, но первый бросок по пустым воротам попал в штангу, а на второй попытке Никита Артамонов предпочел отдать передачу Максиму Летунову, который и забил в пустые ворота четвертую шайбу "Торпедо".

Также за нижегородцев на 12 минуте отличился Василий Атанасов.

Сейчас "Торпедо" с 30 очками после 23 игр занимает четвертое место в Западной конференции КХЛ. 29 октября нижегородцы на выезде встретятся с "Барысом" из Астаны.

Ранее сообщалось, что ХК "Торпедо" в январе планирует провести матч на стадионе "Нижний Новгород".

При этом генеральный директор ФК "Пари Нижний Новгород" Давид Мелик-Гусейнов не поддержал идею проведения такого матча.

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Теги:
ХК "Торпедо" Хоккей
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