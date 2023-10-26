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Общество

Дмитрий Вахруков: "Нижний Новгород является одним из самых востребованных туристических центров страны"

30 октября 2023 11:16  [3] Общество
Фото: НИА “Нижний Новгород”

Фото: НИА “Нижний Новгород”

Нижний Новгород является одним из самых востребованных туристических центров страны. Такое мнение высказал заместитель министра экономического развития РФ Дмитрий Вахруков, который побывал в столице Приволжья с визитом.

"Мы должны поддерживать все туристические центры. Нужно развивать те населенные пункты, которые привлекают туристов, тем более что в таких местах уже много вложено предыдущими поколениями и сейчас изменения продолжаются. Надо сосредотачиваться на развитии таких исторических городов, как Нижний Новгород. Тенденция правильная, и мы будем концентрировать основные ресурсы нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства", инициированного президентом России, на привлекательных для туристов масштабных территориях, к которым относится и столица Приволжья", - сказал Дмитрий Вахруков.

В рамках национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства", куратором которого является вице-премьер Дмитрий Чернышенко, на территории России развивается туристическая инфраструктура, повышается доступность туристических продуктов. О том, что было сделано в Нижнем Новгороде, в том числе по нацпроекту, Дмитрию Вахрукову рассказал министр туризма и промыслов Нижегородской области Сергей Яковлев. Он отметил, что к 800-летию Нижнего Новгорода было реализовано множество проектов, увеличивающих туристический потенциал региона.

Ранее сообщалось, что портал Russia.Travel представил программу зимнего отдыха в Нижнем Новгороде.

Также напомним, что туристический потенциал Нижегородской области представили на национальном туристическом портале Russia.Travel.

Кроме того, простые маршруты по Нижнему Новгороду появились на портале "Знакомьтесь, Нижний".

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Теги:
Туризм
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