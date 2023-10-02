Ещё 255 аварийных домов расселят в Нижнем Новгороде к 2028 году
Трассу Р-158 в Дальнеконстантиновском районе расширяют
Нижний Новгород официально стал "Культурной столицей 2024 года"
Участок проспекта Гагарина в Щербинках расширят до шести полос
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
02 октября 2023 13:53  [41] Нижегородская санавиация с начала 2023 года совершила 234 вылета
02 октября 2023 13:38  [72] Владислав Атмахов наградил юных победителей творческих конкурсов в области экологии
02 октября 2023 13:25  [7] Закрытие мотосезона-2023 в Нижнем Новгороде
02 октября 2023 12:58  [144] Простые маршруты по Нижнему Новгороду появились на портале "Знакомьтесь, Нижний"
02 октября 2023 12:44  [106] Ремонт участков трассы М-7 под Володарском и Дзержинском подходит к завершению
02 октября 2023 12:22  [196] Павильоны трех станций метро Нижнего Новгорода смонтируют до конца года
02 октября 2023 11:55  [126] Глеб Никитин поздравил сотрудников СПО с профессиональным праздником
02 октября 2023 11:28  [138] Нижегородские "Волонтеры Победы" поздравили с Днём пожилого человека 340 ветеранов региона
02 октября 2023 11:23  [141] Евгений Люлин: "Подготовке квалифицированных специалистов сегодня уделяется особое, повышенное внимание"
02 октября 2023 10:10  [184] Евгений Люлин: "Значение новых станций и линий метрополитена для современных мегаполисов невозможно переоценить"
Общество

Простые маршруты по Нижнему Новгороду появились на портале "Знакомьтесь, Нижний"

02 октября 2023 12:58  [144] Общество

Туристический портал "Знакомьтесь, Нижний" запустил спецпроект на сайте и чат-бот в Telegram "В Нижний? Запросто!". Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

Согласно информации, с помощью проекта гости города смогут составить маршрут в зависимости от того, на какой период времени они планируют задержаться.

На портале и в чат-боте в Telegram представлено несколько блоков, формирующих программу на несколько часов (до десяти), на один день, выходные или на неделю.

Туристы смогут ознакомиться с выстроенными маршрутами по достопримечательностям Нижнего Новгорода, а также с интересными фактами о них.

Стоит отметить, что проект будет интересен и жителям Нижнего Новгорода, которые смогут открыть для себя город с разных сторон.

Ранее сообщалось, что интерактивную карту с достопримечательностями запустили в Нижегородской области.

Также напомним, что туристический потенциал Нижегородской области представили на национальном туристическом портале Russia.Travel.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Туризм
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Закрытие мотосезона-2023 в Нижнем Новгороде
02 октября 2023 13:25Закрытие мотосезона-2023 в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph