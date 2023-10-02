Простые маршруты по Нижнему Новгороду появились на портале "Знакомьтесь, Нижний"

Туристический портал "Знакомьтесь, Нижний" запустил спецпроект на сайте и чат-бот в Telegram "В Нижний? Запросто!". Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.
Согласно информации, с помощью проекта гости города смогут составить маршрут в зависимости от того, на какой период времени они планируют задержаться.
На портале и в чат-боте в Telegram представлено несколько блоков, формирующих программу на несколько часов (до десяти), на один день, выходные или на неделю.
Туристы смогут ознакомиться с выстроенными маршрутами по достопримечательностям Нижнего Новгорода, а также с интересными фактами о них.Стоит отметить, что проект будет интересен и жителям Нижнего Новгорода, которые смогут открыть для себя город с разных сторон.
Ранее сообщалось, что интерактивную карту с достопримечательностями запустили в Нижегородской области.
Также напомним, что туристический потенциал Нижегородской области представили на национальном туристическом портале Russia.Travel.
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