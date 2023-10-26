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Апарт-отель планируется построить на улице Звездинка в Нижнем Новгороде. Соответствующий проект рассмотрел Архитектурный совет при Минграде Нижегородской области.
Согласно информации, объект планируется разместить по адресу улица Звездинка, 24А.
Проект отеля был разработан ООО "ТМА Пестова и Попова" по заказу ООО "Рубин НМ".
По итогам заседания Архсовет одобрил предоставленные решения для дальнейшего проектирования.
Ранее сообщалось, что гостиницу планируется построить рядом с усадьбой Рябининой на улице Ильинской в Нижнем Новгороде.
Также напомним, что проект гостиницы на улице Родионова в Нижнем Новгороде получил положительное заключение экспертизы.
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