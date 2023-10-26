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Общество

Апарт-отель планируется построить на улице Звездинка в Нижнем Новгороде

30 октября 2023 12:28  [71] Общество

Фото: с сайта Минграда Нижегородской области

Апарт-отель планируется построить на улице Звездинка в Нижнем Новгороде. Соответствующий проект рассмотрел Архитектурный совет при Минграде Нижегородской области.

Согласно информации, объект планируется разместить по адресу улица Звездинка, 24А.

Проект отеля был разработан ООО "ТМА Пестова и Попова" по заказу ООО "Рубин НМ".

По итогам заседания Архсовет одобрил предоставленные решения для дальнейшего проектирования.

Ранее сообщалось, что гостиницу планируется построить рядом с усадьбой Рябининой на улице Ильинской в Нижнем Новгороде.

Также напомним, что проект гостиницы на улице Родионова в Нижнем Новгороде получил положительное заключение экспертизы.

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Теги:
Гостиницы Строительство
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