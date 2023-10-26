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Общество

Нижегородцы подали уже более 1600 заявлений о заключении брака в 2024 году

30 октября 2023 15:18  [96] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Представители главного управления ЗАГС Нижегородской области рассказали НИА "Нижний Новгород" о количестве заявлений о заключении брака в 2024 году.

Согласно информации, на следующий год (несмотря на то, что он будет високосным) нижегородцы подали уже 1662 заявления.

При этом многие пытаются забронировать так называемые "красивые даты". Так, самой популярной датой на данный момент является 24 августа (24.08.2024) - на нее подано 81 заявление. Второе место заняло 27 июля (27.07.2024) - 69 заявлений, а третье - 8 августа (08.08.2024) с 64 заявлениями.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области в 2022 году было заключено на 13,7% больше браков и отмечено на 1,5% меньше разводов, чем в 2021 году. Самой популярной датой для бракосочетания стало 22 июля. В этот день было заключено около 450 браков.

В этом году самой популярной датой на данный момент является 23 июня. В эту дату свои отношения зарегистрировали 313 пар нижегородцев.

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Теги:
ЗАГС
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