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Общество

Валерий Лазарев возглавил пресс-службу Думы Нижнего Новгорода

30 октября 2023 15:33  [83] Общество

Фото: пресс-служба администрации Дзержинска

Валерий Лазарев возглавил пресс-службу Думы Нижнего Новгорода. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в Гордуме.

Согласно информации, Валерий Лазарев приступил к выполнению обязанностей на новом посту сегодня, 30 октября.

Ирина Цапина, руководившая управлением по связям со СМИ и публичным коммуникациям, уволилась по собственному желанию на прошлой неделе.

Напомним, в 2020 году Валерий Лазарев был назначен помощником председателя суда Нижегородской области, до этого он менее года занимал пост директора департамента информационной политики администрации Дзержинска.

СПРАВКА:

Валерий Лазарев родился 1 августа 1974 года. Имеет высшее образование по специальности "Юриспруденция".

Свою трудовую деятельность Валерий Лазарев начал в администрации Богородского района, затем работал в нижегородской телекомпании "ТНТ-Нижний Новгород". Позже работал в телекомпании "Волга". С 2012 по 2019 год являлся начальником отдела по взаимодействию со СМИ, помощником председателя Нижегородского областного суда. Имеет классный чин – "Государственный советник юстиции Российской Федерации 3-го класса", награжден ведомственными медалями и орденами.

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