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Экономика

Число россиян с несколькими кредитами в 2023 году превысило 11,2 млн

30 октября 2023 19:02  [34] Экономика

Количество ипотечных заёмщиков в России превысило 10 млн человек, почти у половины из них есть ещё минимум один дополнительный кредит. Такую статистику привела пресс-служба Центробанка, сообщает телеканал "360".

По данным бюро кредитных историй, в первом полугодии 2023-го число заёмщиков в России по всем видам кредитов достигло 47 млн. Количество людей, у которых есть три займа и более, выросло до 11,2 млн человек.

Кроме того, в ЦБ РФ указали, что количество заёмщиков, имеющих дополнительно к ипотеке хотя бы один необеспеченный кредит, растёт четвертый квартал подряд.

К 1 июля 2023 года доля таких заемщиков среди всех россиян, у которых есть ипотека, достигла 46%, тогда как в прошлом - 41%.

По данным Банка России, кредит на ремонт имеется у каждого четвёртого ипотечного заёмщика. Причём 8 из 10 россиян, оформивших ипотеку во втором квартале 2023-го, ранее уже взяли потребительский кредит.

Напомним, в сентябре 2023 года размер первоначального взноса по ипотеке увеличен до 20%.Таким образом размер кредита составляет не более 80% стоимости приобретаемого жилья. Эти правила распространяются также на строящиеся частные дома на земельном участке, жилые помещения с земельным участком, на приобретаемые земельные участки и строящиеся на нём дома.

Ранее сообщалось, что объёмы ипотечного кредитования в Нижегородской области с начала года выросли в 1,8 раза.

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Теги:
Ипотека Кредит ЦБ РФ
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