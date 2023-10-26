Более 525 млн рублей выделено на ремонт участка проспекта Гагарина Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Более 525 млн рублей выделено на ремонт участка проспекта Гагарина в Нижнем Новгороде. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Согласно информации, работы пройдут на участке от улицы Медицинская до кольцевой развязки в деревне Ольгино. Всего на ремонт выделено 525,2 млн рублей.

Подрядчику предстоит уложить новый асфальт, установить новые дорожные знаки. Разметка на дороге будет нанесена термопластиком.

Гарантия на верхний слой (слой износа) из асфальтобетонной смеси составит 4 года, а на выравнивающий слой - 5 лет.

Подрядчик будет определен 20 ноября. Работы должны быть полностью завершены к 31 августа 2025 года.

Напомним, участок проспекта Гагарина в Щербинках расширят до шести полос в 2024 году.

Всего в Нижнем Новгороде в 2024 году по нацпроекту "Безопасные качественные дороги" запланирован ремонт 13 участков дорог на 24 улицах.

Также ранее сообщалось, что строительство дублера проспекта Гагарина в Нижнем Новгороде планируется начать в 2024 году.