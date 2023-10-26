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Экономика

Сбербанк повысил ставки по некоторым рублёвым вкладам до 14% годовых

31 октября 2023 13:09  [66] Экономика

Сбербанк принял решение повысить ставки по рублёвым вкладам до 14% годовых. Согласно информации, данная мера стала реакцией на очередное изменение рыночной ситуации.

"Вслед за пятничным повышением ключевой ставки мы сразу же повысили ставки по депозитам — максимальная теперь составляет 14%", — цитирует телеканал "360" слова директора департамента "Занять и сберегать" Сбербанка Сергея Широкова.

До этого максимальная доходность достигала 12%.

В частности, ставки выросли по СберВкладу, а максимальный доход клиентам предлагается по вкладу "Лучший %", который открывается на полгода. Причём по большинству вкладов лучший доход можно получить, открывая их именно на 6 месяцев, подчеркнули в банке.

Напомним, совет директоров Центробанка РФ на заседании 27 октября принял решение о повышении ключевой ставки, причём сразу на два процентных пункта - с 13% до 15% годовых. По этой причине российские банки временно изменили условия по вкладам.

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Теги:
Банки Деньги Сбербанк
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