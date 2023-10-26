Почти 4 тысячи кубометров воды откачано с улиц Нижнего Новгорода за сутки

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Городские службы ликвидируют последствия непогоды в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства мэрии.
Согласно информации, за прошедшие сутки с улиц было откачано почти 4 тысячи кубометров воды. Чаще всего подтопления фиксируются в Канавинском и Автозаводском районах.
Директор департамента Андрей Житников подчеркнул, что работы будут продолжены. Техника подготовлена как для обработки дорог противогололедными материалами с последующей расчисткой, так и для откачки воды.
С телефонами, по которым горожане могут обратиться для откачки воды, можно ознакомиться по ссылке.
Напомним, вчера городские службы вышли на новый цикл обработки дорог в условиях непогоды.
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