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Почти 4 тысячи кубометров воды откачано с улиц Нижнего Новгорода за сутки

31 октября 2023 17:27  [71] Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Городские службы ликвидируют последствия непогоды в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства мэрии.

Согласно информации, за прошедшие сутки с улиц было откачано почти 4 тысячи кубометров воды. Чаще всего подтопления фиксируются в Канавинском и Автозаводском районах.

Директор департамента Андрей Житников подчеркнул, что работы будут продолжены. Техника подготовлена как для обработки дорог противогололедными материалами с последующей расчисткой, так и для откачки воды.

С телефонами, по которым горожане могут обратиться для откачки воды, можно ознакомиться по ссылке.

Напомним, вчера городские службы вышли на новый цикл обработки дорог в условиях непогоды.

На текущей неделе после снегопадов в Нижегородскую область придет потепление до +13°.

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Теги:
Городское хозяйство
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