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Городские службы вышли на новый цикл обработки дорог в условиях непогоды

30 октября 2023 18:51  [52] Общество

Фото: администрация Нижнего Новгорода

Коммунальные службы Нижнего Новгорода в течение дня продолжали ликвидацию последствий снегопада, прошедшего в выходные. А ближе к вечеру они вышли на новый цикл обработки дорог.

Напомним, сильные осадки в виде снега, мокрого снега и дождя будут идти сегодня весь вечер, а также прогнозируются ночью и утром 31 октября.

Директор городского департамента транспорта и дорожного хозяйства Андрей Житников рассказал, что на улицы города выехали комбинированные дорожные машины, которые просыпали противогололёдными материалами основные магистрали, мосты и виадуки.

"За ситуацией на улицах Нижнего Новгорода мы внимательно следим. Ожидаем, что снегопад закончится ночью, когда и начнём расчистку дорог, чтобы не затруднять движение транспорта в рабочий рейс. Также по прогнозам на завтра-послезавтра - потепление и дожди. Поэтому главам районов дано поручение держать наготове откачивающую технику, чтобы уже ночью выехать на места подтоплений", – добавил Андрей Житников.

Ранее глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев сообщил, что работу дорожных предприятий и коммунальных служб подробно обсудили в ходе заседания оперштаба. Были прописаны алгоритмы взаимодействия всех служб друг с другом.

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Теги:
Городское хозяйство ЖКХ Погода
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