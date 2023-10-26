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Общество

Нижегородцы могут поддержать Андрея Жирова в финале конкурса "Народный участковый"

01 ноября 2023 10:30  [50] Общество

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области

Нижегородцы могут поддержать Андрея Жирова в финале Всероссийского конкурса "Народный участковый". Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.

Согласно информации, 23-летний Андрей Жиров победил в областном этапе конкурса, набрав 8589 голосов.

Поддержать нижегородца на финальном этапе можно по ссылке. Голосование продлится до 10 ноября.

Андрей Жиров работает в Автозаводском районе Нижнего Новгорода с 2020 года, на его участке проживает более 3,6 тысяч человек. В прошлом году он раскрыл 45 административных правонарушений, рассмотрел более 400 жалоб и заявлений граждан, а в 2023 году раскрыл уже 6 преступлений и выявил 45 административных правонарушений.

Напомним, в 2022 году в региональном этапе Всероссийского конкурса "Народный участковый" победил участковый отдела полиции №5 УМВД России по Нижнему Новгороду старший лейтенант Андрей Федяков.

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Теги:
Конкурсы МВД
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