Больше всего безбилетников в Нижнем Новгороде в октябре выявили в автобусе А-1 Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Старшая смены Центральной диспетчерской службы ГКУ НО "ЦРТС" Алена Чернышова рассказала о маршрутах нижегородского общественного транспорта, где в октябре было выявлено меньше всего безбилетников.

Так, наименьшее число случаев неоплаты проезда было зафиксировано в автобусах А-16, А-19, А-37, А-63, а также на троллейбусных маршрутов №13 и №17.

Больше всего "зайцев" в октябре выявили на автобусных маршрутах А-1, А-15, А-17, А-95, в троллейбусе №14 и трамвайных маршрутов №2 и №417.

Напомним, в сентябре больше всего безбилетников в Нижнем Новгороде выявили в автобусе А-8.

Ранее сообщалось, что бесплатные автобусы до нижегородского ТРЦ "Мега" запустят 4 ноября.