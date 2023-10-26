Больше всего безбилетников в Нижнем Новгороде в октябре выявили в автобусе А-1

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Старшая смены Центральной диспетчерской службы ГКУ НО "ЦРТС" Алена Чернышова рассказала о маршрутах нижегородского общественного транспорта, где в октябре было выявлено меньше всего безбилетников.
Так, наименьшее число случаев неоплаты проезда было зафиксировано в автобусах А-16, А-19, А-37, А-63, а также на троллейбусных маршрутов №13 и №17.
Больше всего "зайцев" в октябре выявили на автобусных маршрутах А-1, А-15, А-17, А-95, в троллейбусе №14 и трамвайных маршрутов №2 и №417.
Напомним, в сентябре больше всего безбилетников в Нижнем Новгороде выявили в автобусе А-8.
Ранее сообщалось, что бесплатные автобусы до нижегородского ТРЦ "Мега" запустят 4 ноября.
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