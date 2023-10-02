Больше всего безбилетников в сентябре в Нижнем Новгороде выявили в автобусе А-8 Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Специалист по связям с общественностью ГКУ НО "ЦРТС" Ирина Сухова рассказала о маршрутах нижегородского общественного транспорта, которыми пользуются самые дисциплинированные пассажиры.

Так, меньше всего всего безбилетников выявили в троллейбусах №9, 17, 10, трамваях №18 и 3, а также в автобусах А-37, А-16 и А-26.

Чаще всего контроллеры обнаруживали "зайцев" в автобусах А-8, А-95 и А-1.

Напомним, в августе пассажиров, не оплативших проезд, чаще всего выявляли в автобусах А-3, А-57, А-95, А-48 и А-85.

Также ранее сообщалось, что нижегородцы за год оформили 10 тысяч виртуальных транспортных карт.