Больше всего безбилетников в сентябре в Нижнем Новгороде выявили в автобусе А-8

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Специалист по связям с общественностью ГКУ НО "ЦРТС" Ирина Сухова рассказала о маршрутах нижегородского общественного транспорта, которыми пользуются самые дисциплинированные пассажиры.
Так, меньше всего всего безбилетников выявили в троллейбусах №9, 17, 10, трамваях №18 и 3, а также в автобусах А-37, А-16 и А-26.
Чаще всего контроллеры обнаруживали "зайцев" в автобусах А-8, А-95 и А-1.
Напомним, в августе пассажиров, не оплативших проезд, чаще всего выявляли в автобусах А-3, А-57, А-95, А-48 и А-85.
Также ранее сообщалось, что нижегородцы за год оформили 10 тысяч виртуальных транспортных карт.
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