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Общество

Газопровод через Волгу между Нижним Новгородом и Бором запустили в эксплуатацию

01 ноября 2023 14:07  [130] Общество

Фото: Газпром газораспределение Нижний Новгород

В рамках Петербургского международного газового форума 1 ноября состоялась торжественная церемония ввода в эксплуатацию новых объектов для подачи газа потребителям в 18 регионах России.

В частности, в Нижегородской области открыт реконструированный газопровод-закольцовка между газораспределительными сетями Бора и Нижнего Новгорода.

Напомним, работы на подводном участке газопровода и подходах к нему стартовали в мае 2022 года. Реконструкция объекта была необходима по причине истечения срока его службы - объекты введены в эксплуатацию с 1962 года.

Как рассказали в пресс-службе ООО "Газпром газораспределение Нижний Новгород", общая протяжённость газопровода превышает 357 км, из них реконструированы около 6 км.

В рамках работ под руслом Волги на глубине от 9 до 13 м при помощи высокоточной системы навигации были предложены две нитки дюкерного перехода общей протяжённостью более 3 км.

При этом диаметр газопровода был увеличен более чем в 1,5 раза, что повысило пропускную способность газопровода вдвое.

Заместитель главного инженера по Нижегородской области ООО "Газпром газораспределение Нижний Новгород" Александр Созанков отметил, что аналогов строительства закрытых переходов через такой водный объект из-за сложности технологического процесса – единицы.

Ввод дюкерного перехода в эксплуатацию был произведён дистанционно с помощью современной системы телемеханики - крановый узел газопровода был открыт по команде диспетчера.

Гендиректор компании Сергей Комиссаров прокомментировал, что реконструированный газопровод обеспечит стабильную работу систем газоснабжения и развитие газовой инфраструктуры Бора и Нижнего Новгорода: 140 промпредприятий, 200 коммунально-бытовых объектов и свыше 300 котельных, а также тысяч существующих и перспективных домовладений.

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Теги:
Газопровод Газоснабжение
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