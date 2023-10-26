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Бизнес

ВТБ повышает ставки по вкладам до 15%

01 ноября 2023 15:49  [99] Бизнес

erid: Kra246JSQ

Розничные клиенты ВТБ смогут получить повышенную доходность по всей линейке вкладов в рублях. В среднем рост ставок составит 2,5 п.п. Размещение для вкладчиков будет доступно с доходностью до 15% годовых в зависимости от срока и типа вклада, а при переводе пенсии в ВТБ максимальная ставка для клиентов составит 16% годовых.

Изменение ставок по вкладам ВТБ произведет со 2 ноября. При размещении средств на три года максимальная доходность по «ВТБ-Вкладу» составит до 15% годовых. Клиенты, которые до 30 ноября переведут пенсию в ВТБ и получат первую выплату на счет до 31 января 2024 года включительно, смогут воспользоваться надбавкой в размере 1% годовых (на любой вклад в рублях до 1 млн рублей в первые 6 месяцев с даты поступления пенсии на счет).

Таким образом, при открытии депозита на длительный срок максимальная доходность для них в первые полгода достигнет 16% годовых.Депозиты сроком до 1 года будут доступны розничным клиентам по ставкам до 13,88%. Клиенты «Привилегии» смогут открыть среднесрочный депозит с доходностью до 14,41% годовых. Для клиентов Private Banking вклады до года будут доступны по ставкам до 14,62%. Для новых клиентов и клиентов, у которых в течение полугода не было вкладов или накопительных счетов, доступен вклад «Выгодное начало»: на срок 6 месяцев клиенты могут получить доходность до 15% годовых при открытии в ВТБ Онлайн.

«Решение регулятора повысить ключевую ставку закрепляет доминирующую роль вкладчика на розничном рынке как минимум до конца года. Ранее мы прогнозировали, что максимальная доходность по сберегательным продуктам среди российских банков достигнет 15%, и оперативно предлагаем такие условия клиентам. Подобных ставок на рынке не было почти 1,5 года, и сейчас у потребителей есть возможность зафиксировать доходность по вкладу на длительную перспективу, когда ключевая ставка стабилизируется и вернется к меньшим значениям. Россияне научились быстро и гибко реагировать на текущие изменения на финансовом рынке, поэтому в ближайшее время мы увидим еще одну волну резкого спроса на сберегательные инструменты», – комментирует начальник управления «Сбережения» ВТБ Наталья Тучкова.

Ранее ВТБ отмечал, что решение Центрального банка повысить ключевую ставку до 15% даст сигнал финансовому рынку продолжить рост ставок по вкладам и накопительным счетам. По прогнозам ВТБ, увеличение доходности по вкладам составит порядка 50-70% от повышения ключевой ставки, то есть около 1%-1,4%. Это повлияет на динамику рынка пассивов, который в этом году может вырасти на 20%. Рублевые депозиты вырастут с начала года более, чем на четверть и достигнут 25,4 трлн рублей. Средства до востребования в рублях также покажут существенный прирост, который составит 14% по итогам года.

Доходность до 16% годовых по вкладу «ВТБ-Вклад» в рублях достигается за счет начисления ставки 15% годовых при открытии вклада в ВТБ Онлайн на срок 1095 дней без пополнения и частичного снятия, с выплатой процентов в конце срока и поощрения в виде 1% годовых (Поощрение) по акции «Вклад с выгодой за перевод пенсии» (Акция). Поощрение начисляется при условии перевода пенсии в ВТБ по промокоду ВКЛАД с 01.08.2023 по 30.11.2023 и получения первого зачисления с 01.08.2023 по 31.01.2024. Поощрение начисляется в период действия вклада на входящий остаток денежных средств по вкладу с первого зачисления пенсии или с даты открытия вклада, но не более 6 месяцев, начиная с месяца получения первого зачисления пенсии, выплачивается отдельно от процентов по вкладу. Максимальная сумма вклада, на которую начисляется Поощрение – 1 млн руб. В рамках Акции поощрение также начисляется по любому действующему или новому вкладу ВТБ в рублях. Акция действует для пенсионеров, которые не получали пенсию в ВТБ с 01.08.2022 по 31.07.2023 года. Подробная информация об организаторе Акции, правилах, сроках проведения и предоставления Поощрения - на https://www.vtb.ru/promo/pens-vklad/. Доходность до 15% годовых по вкладу «ВТБ-Вклад» в рублях без опции пополнения и частичного снятия на срок 1095 дней с выплатой процентов в конце срока вклада при открытии вклада в ВТБ Онлайн/ банкомате ВТБ с минимальной суммой первоначального взноса от 10 тыс.  рублей.  Продление договора вклада предусмотрено неограниченное число раз. При досрочном расторжении проценты уплачиваются по ставке вклада «до востребования».Доходность до 15% годовых по вкладу «Выгодное начало» в рублях достигается за счет начисления эффективной ставки (эффективная ставка – мин. гарантированная ставка при выборе способа уплаты процентов капитализация) на срок 181 день. Мин. сумма вклада 30 тыс. руб. при открытии вклада в отделении Банка ВТБ; 1 тыс. руб.– в ВТБ Онлайн. Процентные ставки в рублях в процентах годовых при открытии вклада на срок 181 день в ВТБ Онлайн / банкомате ВТБ: эффективная – 15,00%, номинальная – 14,56%, при открытии вклада в отделении Банка ВТБ: эффективная – 14,00%, номинальная – 13,61%. Приходно-расходные операции по вкладу не предусмотрены. Продление договора не предусмотрено. При досрочном расторжении проценты уплачиваются по ставке вклада «до востребования». Вклад доступен для открытия только при условии отсутствия у клиента в течение 180 дней действующих договоров срочных банковских вкладов/ накопительных счетов от даты обращения клиента для открытия вклада.Подробная информация на официальном сайте vtb.ru и во всех подразделениях Банка ВТБ (ПАО). Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000. Реклама. Условия действительны на 02.11.2023

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Теги:
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