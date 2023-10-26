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Прививку от гриппа сделали более 1,3 млн нижегородцев

01 ноября 2023 17:05  [1] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области с 23 по 29 октября зарегистрировало более 17 тысяч случаев острых респираторных вирусных инфекций, что на 14% ниже показателей прошлой недели.

Согласно информации, в рамках мониторинга за возбудителями ОРВИ обследования прошли более 11 тысяч человек. Чаще всего выявлялась микоплазма, также выделены риновирусы, аденовирусы, бокавирусы и вирусы парагриппа.

Кроме того, специалисты Роспотребнадзора отмечают начало циркуляции высокопатогенного гриппа А.

В настоящее время частично или полностью на карантин закрыто 1,8% нижегородских образовательных учреждений.

В регион с начала августа поступило 1 347 560 доз вакцины против гриппа, в том числе 294 480 доз для вакцинации детей и 1 053 080 доз - для взрослых.

Прививку сделали уже более 1 350 000 нижегородцев.

Напомним, иммунологи советуют осенью вакцинироваться, вылечить хронические заболевания и укреплять иммунитет. По словам экспертов, сейчас грипп представляет собой наиболее тяжелое заболевание из осенних, включая коронавирус.

Кроме того, инфекционисты предупредили о тройной эпидемии в этом сезоне.

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Теги:
ОРВИ Роспотребнадзор
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