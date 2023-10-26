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Общество

Шри-Ланка начнёт выдавать бесплатные визы россиянам 7 ноября

01 ноября 2023 17:16  [95] Общество

Фото: с сайта www.coral.ru

Руководство Шри-Ланки планирует начать выдачу бесплатных виз гражданам России уже с 7 ноября. Об этом в интервью местным изданиям заявил глава управления по развитию туризма республики Приантха Фернандо, сообщает телеканал "360".

Напомним, правительство островного государства ведёт борьбу с последствиями кризиса 2022 года и поставило цель достичь отметки в 5 млн туристов в год.

Изначально предполагалось включить в список визовой программы только три государства: Россию, Китай и Индию.

Министерство туризма провело исследование и выяснило, что много путешественников приезжают и из других стран, в связи с чем перечень расширили. Так, в октябре в правительство Шри-Ланки был внесён проект об отмене сбора для граждан пяти государств: России, Китая, Индии, Таиланда и Индонезии.

В итоговой версии документа в список также вошли Малайзия и Япония.

"Программа бесплатных виз для семи стран, недавно одобренная кабинетом министров, вступит в силу после того, как департамент иммиграции и эмиграции опубликует соответствующее официальное сообщение", — уточнил Фернандо.

Как рассказали в управления по развитию туризма республики, в общем потоке туристов на Шри-Ланку россияне в этом году составили 13%.

Как ранее отметила председатель комитета по туризму и индустрии гостеприимства при Торгово-промышленной палате Нижегородской области Татьяна Смайл, одним из препятствий для путешествия в Шри-Ланку у нижегородских туристов остаётся отсутствие прямого авиасообщения между Нижним Новгородом и этим островным государством.

Напомним также, что правительство Таиланда продлило безвизовый режим для туристов из России с 30 до 90 дней. Данная мера будет действовать с 1 ноября 2023 года по 30 апреля 2024.

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Теги:
Отдых Туризм
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