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Общество

Юный Иван Бердников из Чкаловска награждён медалью "За проявленное мужество"

01 ноября 2023 18:11  [41] Общество
Иван Бердников

Иван Бердников

Фото: пресс-служба Совета Федерации РФ

В Москве состоялась 10-я церемония чествования и награждения детей и подростков, проявивших мужество в экстремальных ситуациях и спасших человеческие жизни. Награды детям вручались в Совете Федерации в рамках Всероссийского гражданско-патриотического проекта "Дети-герои".

На церемонию, которая традиционно проходит в канун Дня народного единства, приехали 20 ребят из разных регионов страны, а награды им вручали представители власти и Герои России - спасатели, военные и космонавты.

"В этом зале собрались дети-герои со всей России. Все вы очень разные, но вас объединяют самые главные, самые драгоценные человеческие качества – смелость, неравнодушие, милосердие. Своим примером вы доказали, что подвиг не знает возраста", - сказала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Она поблагодарила родителей, учителей и наставников, которые воспитали "таких замечательных ребят с большим, добрым сердцем".

На церемонию приехал 14-летний Иван Бердников из Чкаловска. В марте прошлого года мальчик спас своего друга, который провалился под лёд на Волге. Ваня рисковал своей жизнью и сам едва не погиб. Медаль "За проявленное мужество" он получил из рук председателя СФ Валентины Матвиенко, главы МЧС России Александра Куренкова и сенатора от Нижегородской области Владимира Лебедева.

Глава Совета Федерации напомнила, что сегодняшнее чествование детей-героев - юбилейное: впервые она прошла в 2014 году.

"Уже тогда было понятно, что эта инициатива правильная, светлая и нужная, что проект имеет большое будущее. За это он охватил буквально всю Россию. Его участниками стали почти полторы тысячи ребят", - добавила Валентина Матвиенко. Она пожелала участникам церемонии, чтобы добро вернулось к ним и их близким, а сами герои с достоинством носили это звание и были примером.

Напомним, в прошлом году этой награды был удостоен девятиклассник Данил Гвоздев из посёлка Сява Шахунского района: он спас двоих мальчиков, тонувших в речке.

 

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Теги:
Дети Награждение Совет Федерации
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