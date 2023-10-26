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Общество

Ситикард восстановит работу виртуальных транспортных карт 2 ноября

02 ноября 2023 09:00  [99] Общество

Нижегородские виртуальные транспортные карты заработают 2 ноября. Об этом сообщили в "Ситикард".

Напомним, с 25 октября были недоступны дистанционные сервисы проверки баланса и пополнения транспортных карт в мобильных приложениях, а также оплата проезда виртуальной транспортной картой. Ограничения были связаны с переходом на отечественное программное обеспечение.

Другие виды оплаты проезда работали в штатном режиме. Пополнить транспортную карту можно через кассира в любом почтовом отделении или в газетном киоске.

Изначально планировалось восстановить функционал сервисов 26 октября, но технические работы затянулись.

Как уточнили в компании, с сегодняшнего дня нижегородцы смогут, как и ранее, пополнить свои транспортные карты, не выходя из дома: через официальный сайт "Ситикард", в мобильных приложениях банков-партнёров и в мобильном приложении GorodPay.

Напомним, виртуальная транспортная карта стала доступна в Нижегородской области 5 октября 2022 года. За год нижегородцы оформили 10 тысяч таких карт.

Карта доступна в мобильном приложении "Ситикард" для Android-смартфонов с модулем NFC.

Ранее сообщалось, что оплата проезда с помощью QR-кодов может появиться в транспорте Нижнего Новгорода.

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Теги:
Общественный транспорт Технологии Транспорт
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