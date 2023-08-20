Нижегородцы за год оформили 10 тысяч виртуальных транспортных карт Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Нижегородцы за год оформили 10 тысяч виртуальных транспортных карт. Об этом сообщила специалист по связям с общественностью ГКУ НО "ЦРТС" Ирина Сухова.

Напомним, виртуальная транспортная карта стала доступна в Нижегородской области 5 октября 2022 года.

Карта доступна в мобильном приложении "Ситикард" для Android-смартфонов с модулем NFC.

Для оплаты виртуальной картой ее необходимо пополнить, оплатив выбранный тариф. В отличие от физической карты пополнение происходит мгновенно. Также доступен просмотр актуального баланса карты.

Кроме того, в приложении возможен выпуск нескольких виртуальных карт с разными тарифами.

Ранее сообщалось, что оплата проезда с помощью QR-кодов может появиться в транспорте Нижнего Новгорода.

Также напомним, что поездка в нижегородском общественном транспорте по карте "Мир" стала дешевле.