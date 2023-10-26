Автобус А-90 сохраняет лидерство по числу пассажиров в Нижнем Новгороде

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Старшая смены Центральной диспетчерской службы ГКУ НО "ЦРТС" Алена Чернышова рассказала о самых популярных маршрутах общественного транспорта Нижнего Новгорода в октябре.
Так, автобус А-90 остается самым популярным у нижегородцев уже на протяжении нескольких месяцев. Также в тройку лидеров по числу пассажиров автобусов вошли маршруты Т-45 и Т-81.
Среди трамваев наибольшей популярностью пользуются маршруты №417, 3 и 8.
Максимальное число поездок среди троллейбусов были зафиксировано на маршруте №14. Далее по популярности идут троллейбусы №31 и 10.
Ранее сообщалось, что больше всего безбилетников в Нижнем Новгороде в октябре выявили в автобусе А-1.
Также напомним, что бесплатные автобусы до нижегородского ТРЦ "Мега" запустят 4 ноября.
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