Автобус А-90 сохраняет лидерство по числу пассажиров в Нижнем Новгороде Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Старшая смены Центральной диспетчерской службы ГКУ НО "ЦРТС" Алена Чернышова рассказала о самых популярных маршрутах общественного транспорта Нижнего Новгорода в октябре.

Так, автобус А-90 остается самым популярным у нижегородцев уже на протяжении нескольких месяцев. Также в тройку лидеров по числу пассажиров автобусов вошли маршруты Т-45 и Т-81.

Среди трамваев наибольшей популярностью пользуются маршруты №417, 3 и 8.

Максимальное число поездок среди троллейбусов были зафиксировано на маршруте №14. Далее по популярности идут троллейбусы №31 и 10.

Ранее сообщалось, что больше всего безбилетников в Нижнем Новгороде в октябре выявили в автобусе А-1.

Также напомним, что бесплатные автобусы до нижегородского ТРЦ "Мега" запустят 4 ноября.