Восточный обход Нижнего Новгорода может быть построен в 2028 году Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Восточный обход Нижнего Новгорода может быть построен в 2028 году. Об этом говорится в Адресной инвестиционной программе Нижегородской области на 2024 - 2026 годы, находящейся на рассмотрении в Законодательном собрании региона.

Согласно информации, строительство дороги будет вестись в рамках государственной программы "Развитие транспортной системы Нижегородской области".

Сметный остаток на 1 января 2024 года на возведение магистрали составит более 28,1 млрд рублей. В следующем году на реализацию проекта из бюджета Нижегородской области планируется выделить 10 млн рублей.

Напомним, Минград Нижегородской области утвердил проект Восточного обхода Нижнего Новгорода в апреле 2022 года.

Согласно проекту, с учетом возможного возведения моста через Волгу, строительство Восточного обхода Нижнего Новгорода будет способствовать перераспределению межрегиональных транзитных транспортных потоков, следующих по направлению Киров – Нижний Новгород – Чебоксары, и тем самым разгрузит центральную часть Нижнего Новгорода.

Кроме того, строительство новой дороги позволит перераспределить транспортные потоки от Восточного подъезда к Нижнему Новгороду к трассе М-7, а также вывести транзитные потоки за пределы жилых территорий населенных пунктов Кстовского района, а именно деревни Афонино, села Большая Ельня и деревни Опалиха.