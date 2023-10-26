Продуктовая ярмарка "Дары осени" пройдет в Нижнем Новгороде с 3 по 4 ноября

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Выставка-продажа продукции "Дары осени" пройдет на Нижегородской ярмарке 3-4 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.
Согласно информации, ярмарка приурочена к празднованию регионального Дня работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.
Как рассказал министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области Николай Денисов, на ярмарке "Дары осени" нижегородцы смогут купить товары местных производителей. Например, сыры, мясо, молочные продукты, овощи, фрукты и многое другое.
Также на ярмарочной площади будут организованы посиделки у печи с горячим чаем, анимация и мастер-классы.
Кроме того, здесь пройдет выставка сельскохозяйственной техники.
Торговая площадка будет работать 3 и 4 ноября с 10:00 до 18:00 на территории перед Главным ярмарочным домом.
Напомним, 6 октября на площади Горького открылась ярмарка "Секреты мастеров".
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