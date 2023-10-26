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Продуктовая ярмарка "Дары осени" пройдет в Нижнем Новгороде с 3 по 4 ноября

02 ноября 2023 11:11  [42] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Выставка-продажа продукции "Дары осени" пройдет на Нижегородской ярмарке 3-4 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Согласно информации, ярмарка приурочена к празднованию регионального Дня работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

Как рассказал министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области Николай Денисов, на ярмарке "Дары осени" нижегородцы смогут купить товары местных производителей. Например, сыры, мясо, молочные продукты, овощи, фрукты и многое другое.

Также на ярмарочной площади будут организованы посиделки у печи с горячим чаем, анимация и мастер-классы.

Кроме того, здесь пройдет выставка сельскохозяйственной техники.

Торговая площадка будет работать 3 и 4 ноября с 10:00 до 18:00 на территории перед Главным ярмарочным домом.

Напомним, 6 октября на площади Горького открылась ярмарка "Секреты мастеров".

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Теги:
Ярмарка
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