Объём незаконной рубки в нижегородских лесах сократился в 2,5 раза Общество

В лесах Нижегородской области в 2,5 раза сократился объём незаконной рубки. Об этом сообщили в Поволжском филиале ФГБУ "Рослесинфорг".

По предварительным данным ведомства, объём незаконной рубки снизился на 62% по отношению к прошлому году — с 2,5 тысячи кубометров до 943 кубометров. Также в регионе более чем в 2 раза сократилась площадь неправомерных рубок — с 13,3 га до 5,1 га.

Как прокомментировал директор филиала Рослесинфорга "Поволжский леспроект" Павел Лебедев, добиться положительной динамики удалось, в том числе, благодаря дистанционному мониторингу лесов. В этом году под наблюдением специалистов ведомства находится 2,5 млн га – это на 1,1 млн га больше, чем в 2021 году.

В "Рослесинфорге" добавили, что космомониторингом охвачены, прежде всего, лесничества с наибольшими объёмами заготовки древесины и высокой долей арендованных лесных участков. При этом усовершенствованная технология обработки космоснимков позволяет выявлять незаконную рубку даже размером в 10 соток.

В частности, в этом году дистанционный мониторинг покрывает более половины лесного фонда Нижегородской области - это в общей сложности 19 лесничеств. Самые крупные из них — Семёновское (285 тысяч га), Ветлужское (226 тысяч га) и Варнавинское (213 тысяч га).

Напомним, что в 2020 году с помощью космомониторинга было выявлено 28 фактов незаконных рубок, в 2021 году – 6. В 2022 году обнаружено 7 признаков нарушений лесного законодательства, подтвержден 1 факт незаконной рубки.

Ранее сообщалось, что дополнительные камеры видеонаблюдения установят в лесах Нижегородской области в 2023 году.

Также напомним, что Нижегородская область попала в топ-10 регионов РФ по качеству охраны лесного фонда.