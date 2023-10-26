"Т Плюс" выполнила обязательства по программам реконструкции системы теплоснабжения Нижегородской области Экономика

Фото: “Т плюс”

Нижегородский филиал ПАО "Т Плюс" полностью выполнил работы по реконструкции систем теплоснабжения Нижегородской области. В 2023 году были модернизированы 11 участков магистральных и квартальных тепловых сетей Дзержинска общей протяженностью 6,9 км. Для перекладок выбирались участки с наибольшим износом, а также с недостаточной пропускной способностью для подключения новых потребителей.

Работы выполнены в рамках подписанных в 2022 году соглашений между ППК "Фонд развития территорий", "Т Плюс" и правительством Нижегородской области о совместном финансировании проектов реконструкции.

Все работы проведены в предусмотренные графиком сроки. Пуск теплоносителя потребителям осуществлен к началу отопительного периода, стартовавшего в Дзержинске 18 сентября. Благоустройство территории на всех участках восстановлено к 31 октября.

"Выполненные проекты помогут повысить качество теплоснабжения около 40% жителей города, существенно сократить потери при транспортировке тепловой энергии. Это, в свою очередь, улучшит экологическую обстановку в городе за счет сокращения объемов сжигаемого на Дзержинской ТЭЦ топлива и, соответственно, выбросов в атмосферу парниковых газов", – отметил директор Нижегородского филиала "Т Плюс" Александр Фролов.