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Общество

Федеральную трассу М-12 "Восток" продлят до Тюмени

02 ноября 2023 14:29  [109] Общество

Фото: Автобан

Строящуюся автомобильную трассу М-12 продлят до Тюмени. Вся автотрасса получит официальное название М-12 "Восток". Такое постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщил телеканал "360".

"Теперь во всех официальных документах маршрут трассы М-12 "Восток" должен излагаться в новой редакции: Москва - Казань - Екатеринбург - Тюмень", - указали в пресс-службе российского правительства.

Согласно информации, трассу продлят, присоединив к ней участки других дорог, которые будут реконструированы.

В частности, в состав М-12 "Восток" включат отрезок автодороги М-7 "Волга" Казань - Дюртюли и строящийся участок Дюртюли - Ачит. Также частью магистрали станут отрезок Ачит - Екатеринбург дороги Р-242 Пермь - Екатеринбург и автодорога Р-351 Екатеринбург - Тюмень.

Благодаря этому проект строительства смогут завершить уже в 2024 году.

Напомним, Владимир Путин в рамках своего визита в Нижегородскую область 8 сентября открыл участок М-12 от Москвы до Арзамаса.

Президент заявил, что в дальнейшем трассу предстоит продлить до Казани, затем до Екатеринбурга и Тюмени, а в перспективе – и до других регионов России, регионов Сибири и Дальнего Востока.

СПРАВКА:

Трасса М-12 – один из участков международного транспортного маршрута "Европа – Западный Китай", реализуемого в рамках комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры до 2024 года. Изначально её маршрут был обозначен как "Москва – Казань".

Дорога должны была объединить четыре агломерации: Московскую, Нижегородскую, Казанскую и Самарско-Тольяттинскую и 17 крупнейших региональных центров.

Проект строительства скоростной дороги М-12 реализуется по поручению президента РФ Владимира Путина № 204 от 07.05.2018 года "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года". 10 июля 2020 года председатель правительства РФ Михаил Мишустин дал старт проекту. 

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Теги:
Дороги М-12 Правительство РФ
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