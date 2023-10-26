Движение транспорта ограничат в центре Нижнего Новгорода 4 ноября Общество

Фото: ЦОДД

Движение транспорта ограничат в центре Нижнего Новгорода 4 ноября. Об этом сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства администрации города.

Согласно информации, ограничения продлятся с 00:01 до 18:00.

Так, в День народного единства для транспорта будут недоступны участки Зеленского съезда - от площади Минина и Пожарского до улицы Широкой и от улицы Октябрьской до улицы Широкой, улица Широкая, участок улицы Рождественской - от переулка Нагорного до улицы Широкой, площадь Народного единства, Ивановский съезд.

Объезд будет организован по прилегающим улицам.

Также в связи с ограничениями изменятся маршруты общественного транспорта.

Напомним, вход на территорию Нижегородского кремля ограничат в День народного единства.

Также 4 ноября для посещения будет закрыта стена Нижегородского кремля.