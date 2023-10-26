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Движение транспорта ограничат в центре Нижнего Новгорода 4 ноября. Об этом сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства администрации города.
Согласно информации, ограничения продлятся с 00:01 до 18:00.
Так, в День народного единства для транспорта будут недоступны участки Зеленского съезда - от площади Минина и Пожарского до улицы Широкой и от улицы Октябрьской до улицы Широкой, улица Широкая, участок улицы Рождественской - от переулка Нагорного до улицы Широкой, площадь Народного единства, Ивановский съезд.
Объезд будет организован по прилегающим улицам.
Также в связи с ограничениями изменятся маршруты общественного транспорта.
Напомним, вход на территорию Нижегородского кремля ограничат в День народного единства.
Также 4 ноября для посещения будет закрыта стена Нижегородского кремля.
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