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Общество

Движение транспорта ограничат в центре Нижнего Новгорода 4 ноября

02 ноября 2023 17:05  [79] Общество

Фото: ЦОДД

Движение транспорта ограничат в центре Нижнего Новгорода 4 ноября. Об этом сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства администрации города.

Согласно информации, ограничения продлятся с 00:01 до 18:00.

Так, в День народного единства для транспорта будут недоступны участки Зеленского съезда - от площади Минина и Пожарского до улицы Широкой и от улицы Октябрьской до улицы Широкой, улица Широкая, участок улицы Рождественской - от переулка Нагорного до улицы Широкой, площадь Народного единства, Ивановский съезд.

Объезд будет организован по прилегающим улицам.

Также в связи с ограничениями изменятся маршруты общественного транспорта. 

Напомним, вход на территорию Нижегородского кремля ограничат в День народного единства.

Также 4 ноября для посещения будет закрыта стена Нижегородского кремля.

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Теги:
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