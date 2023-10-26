Вход на территорию Нижегородского кремля ограничат в День народного единства Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Вход на территорию Нижегородского кремля ограничат 4 ноября в связи с празднованием Дня народного единства. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

Согласно информации, в субботу попасть на территорию Кремя можно будет с 8:00 до 22:00 через Дмитриевскую башню и арку у Кладовой башни.

Здесь посетители должны будут пройти процедуру досмотра.

Проход через Никольскую башню, ворота рядом с Ивановской, Зачатской и Пороховой башнями будут закрыты. Эти ограничения будут сняты после 17:00.

Напомним, 4 ноября для посещения также будет закрыта стена Нижегородского кремля.

Ранее сообщалось, что муниципальные музеи Нижнего Новгорода в День народного единства будут работать бесплатно. Кроме того, учреждения в этот день присоединятся к акции "Ночь и искусств".

Всего ко Дню народного единства в Нижнем Новгороде пройдет более 200 мероприятий.

Также напомним, что фестиваль "Россия объединяет" пройдет в Нижнем Новгороде 4 ноября.