Вход на территорию Нижегородского кремля ограничат в День народного единства

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Вход на территорию Нижегородского кремля ограничат 4 ноября в связи с празднованием Дня народного единства. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.
Согласно информации, в субботу попасть на территорию Кремя можно будет с 8:00 до 22:00 через Дмитриевскую башню и арку у Кладовой башни.
Здесь посетители должны будут пройти процедуру досмотра.
Проход через Никольскую башню, ворота рядом с Ивановской, Зачатской и Пороховой башнями будут закрыты. Эти ограничения будут сняты после 17:00.
Напомним, 4 ноября для посещения также будет закрыта стена Нижегородского кремля.
Ранее сообщалось, что муниципальные музеи Нижнего Новгорода в День народного единства будут работать бесплатно. Кроме того, учреждения в этот день присоединятся к акции "Ночь и искусств".
Всего ко Дню народного единства в Нижнем Новгороде пройдет более 200 мероприятий.
Также напомним, что фестиваль "Россия объединяет" пройдет в Нижнем Новгороде 4 ноября.
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